Rosyjski koncern Gazprom poinformował w środę, 1 stycznia 2025 roku, o wstrzymaniu eksportu gazu do Europy przez Ukrainę od godz. 8 czasu moskiewskiego (6 czasu polskiego), kiedy to wygasł termin umowy o tranzycie tego surowca. "To historyczne wydarzenie" – ocenia ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko.