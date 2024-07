3259 zł to nowa kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2025 r. Obliczona przy założeniu, że zadeklarowana przez premiera pensja minimalna na 2025 r. rzeczywiście wyniesie 4626 zł brutto. Wtedy podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego o 271 zł. W 2024 r. podwyżka była o 530 zł.

Wynika to z art. 17 ust. 3a-3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.).

Kwota 3259 zł świadczenia pielęgnacyjnego sprawia, że dla większej liczby opiekunów nie opłaca się przejście do systemu świadczenia wspierającego. Zwłaszcza, że jest to świadczenie dla większości osób niepełnosprawnych niedostępne.

Podstawa prawna dla podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego o 271 zł dla 2025 r.

Te przepisy przewidują jedną waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego w danym roku, która polega na zwiększeniu, co roku od dnia 1 stycznia, kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji, jakim jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Wnioski z tej ustawowej formuły? Dla celów ustalenia (podwyższenia) kwoty świadczenia pielęgnacyjnego obowiązującej w 2025 r., znaczenie ma wyłącznie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca na dzień 1 stycznia 2024 r.

A ta wynosiła 4242 zł - do obliczeń wykorzystamy 4242 zł (pensja minimalna na 1 stycznia 2024 r.), a nie 4300 zł (pensja minimalna na 1 lipca 2024 r.)

Świadczenie pielęgnacyjne 3259 zł w 2025 r. Podwyżka. Jak to obliczyć?

Krok 1 Pensja minimalna z 1 stycznia 2024 r. - 4242 zł brutto

Krok 2 Pensja minimalna na 1 stycznia 2025 r. - 4626 zł brutto

Krok 3 - O ile wzrosła pensja minimalna 4242? Wzrosła o + 9,05% = 4626 zł

Krok 4 - 2988 zł (świadczenie pielęgnacyjne 2024 r.) +9,05%= 3258,4 zł.

Krok 5 - Zaokrąglamy 3258,4 zł w górę do 3259 zł

I mamy świadczenie pielęgnacyjne dla 2025 r.

WAŻNE! Nie bierzemy pod uwagę pensji minimalnej 4300 zł brutto z 1 lipca 2024 r. Wtedy potrzebne byłoby 7,6%, aby osiągnąć poziom pensji minimalnej zaproponowanej przez premiera na 2025 r.

Świadczenie pielęgnacyjne 9,05% i 3259 zł, a co z zasiłkiem pielęgnacyjnym

Gorzej wygląda sytuacja beneficjentów zasiłku pielęgnacyjnego (tylko 215,84 zł!), którym grozi ….. brak podwyżki (sytuacja od 6 lat).

Dlaczego taka dysproporcja między świadczeniem pielęgnacyjnym (w 2024 r. podwyżka o 21%, a w 2025 r. o 9%) a zasiłkiem pielęgnacyjnym (0% podwyżki od 6 lat)? W pierwszym przypadku politycy muszą podnieść świadczenie pielęgnacyjne (nakaz prawa), w drugim mogą podnieść (przepisy nakazują im rozważyć podwyżkę raz na 3 lata). I niestety korzystają z tego.

Cytat z pisma rządu w tej sprawie:

"W świetle wyżej przytoczonego art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wysokość kwot kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz kwot ww. świadczeń rodzinnych, podlega procedurze weryfikacji, nie oznaczającej jednak obowiązkowej zmiany wysokości weryfikowanych kwot. Decyzje w zakresie ww. kwot, które zaczną obowiązywać od 1 listopada 2024 r., zostaną podjęte do 15 sierpnia br.

Jednocześnie informujemy, że w świetle wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym nowych rozwiązań, osoby z niepełnosprawnościami, w tym jak najbardziej także osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, od 1 stycznia 2024 r. mogą ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o nowe świadczenie wspierające, kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia. Takie rozwiązanie ukierunkowane jest na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnościami, tak aby dorosła już osoba niepełnosprawna mogła decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie, np. na pokrycie wydatków związanych z opieką sprawowaną przez jej opiekuna."

W piśmie nie znajdziemy deklaracji o podwyżce zasiłku pielęgnacyjnego 251,84 zł. Z pisma wynika raczej sugestia, że osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjne powinny pomyśleć o świadczeniu wspierającym (tak to odebrali czytelnicy, o czym świadczą poniższe komentarze Czytelników):

Ostateczne decyzje rząd podejmie do 15 sierpnia 2024 r., a na dziś Internauci są niezadowoleni:

Oficjalnie kwotę świadczenia pielęgnacyjnego na 2025 r. poznamy do 15 listopada 2024 r. - do tej daty podwyższona kwota podlega upublicznieniu w „Monitorze Polskim”.

