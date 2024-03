W niedzielę Jarosław Kaczyński pojawił się w Krakowie, aby namawiać Polaków do głosowania na PiS w zbliżających się wyborach samorządowych.

Podczas konwencji PiS Jarosław Kaczyński skorzystał z okazji, aby zaatakować Donalda Tuska i jego rząd. Zdaniem prezesa, rządy nowego premiera doprowadzą do wysokiej inflacji. Jako powód wskazał podwyżkę VAT na żywność.

Kaczyński uderza w Tuska. Prezes PiS straszy inflacją

Podwyżka VAT na żywność jest istotna sama w sobie, ale mamy też zapowiedź tego, że będzie zlikwidowana tarcza ochraniająca społeczeństwo przed wzrostem cen energii. A to już jest coś naprawdę bardzo poważnego, bo to przecież oznacza wzrost cen w gruncie rzeczy wszystkiego, bo energia jest potrzebna w produkcji niemalże każdego produktu - powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS dodał, że jest to "mechanizm, który działa bardzo mocno na całą gospodarkę, działa na popyt w Polsce, działa na szybkość wzrostu gospodarczego i działa na inflację".

Rządy Donalda Tuska to powrót inflacji. Mamy Zielony Ład. To nasi oponenci popierają tę ideologię, niezależnie od tego, jak dzisiaj się tego wypierają i próbują to na nas zwalić. Zielony Ład oznacza ogromne kłopoty dla rolników, które przekładają się na całą gospodarkę, na poziom życia. A teraz jeszcze jest dyrektywa odnosząca się do bezemisyjności budynków. Mamy w krótkim czasie wydać bilion, a niektórzy nawet mówią, że półtora biliona złotych na to, aby taką zmianę przeprowadzić. To jest coś, co obciąży nasz rozwój - uważa Jarosław Kaczyński.

Donald Tusk o inflacji

15 marca Donald Tusk przypomniał w mediach społecznościowych, że rok temu inflacja wynosiła 12 proc. Wtedy u władzy był PiS.

Premier dodał, że aktualnie poziom inflacji to 2,8 proc. "Trochę przyspieszyliśmy" - skomentował szef rządu.