Pierwsze "trzynastki" emeryci i renciści otrzymają jeszcze przed Wielkanocą. Przypomnijmy, że ta wypada 31 marca.

Jak podał rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski, nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać świadczenie. ZUS zrobi to automatycznie.

Kiedy wypłata "trzynastek"? ZUS potwierdza

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty trzynastych emerytur. Pierwszy termin wypada 1 kwietnia, czyli w świąteczny poniedziałek. To oznacza, że pierwsze trzynastki trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą - wskazał rzecznik ZUS.

Paweł Żebrowski podkreślił, że pozostałe przelewy zostaną przeprowadzone w terminach wypłaty emerytur i rent przypadających w kwietniu.

"Trzynastka". Jakie będą kwoty?

Jak wskazuje ZUS, "trzynastka" przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W 2024 r. jest to kwota 1780,96 zł brutto. Aby otrzymać to świadczenie, nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS zrobi to automatycznie.

Jak się okazuje, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.