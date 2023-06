Polacy systematycznie zwiększają oszczędności lokowane w walutach obcych. Tyko w ciągu ostatnich trzech lat ich wartość wzrosła o 60 proc. do kwoty ponad 149 mld zł na koniec 2022 r. Do przewalutowania środków na euro i dolara skłania słaby złoty, wysoka inflacja, realne straty na lokatach, a także wybuch wojny w Ukrainie.

Taki trend utrzymuje się, mimo że średnie oprocentowanie depozytów bieżących w euro w polskich bankach wyniosło według ostatnich danych NBP 0,0 proc. w skali roku.

Co można zrobić, by nie tracić środków na nieoprocentowanym koncie? Odpowiedź na to ma istniejąca od 2017 r. platforma inwestycyjna Portu, której właścicielem jest grupa finansowa WOOD & Company, działająca w Europie Środkowej, zajmująca się m.in. bankowością inwestycyjną, inwestowaniem w nieruchomości czy oferująca usługi brokerskie.

Portu proponuje Rezerwę inwestycyjną w euro, której celem jest ochrona pieniędzy przed spadkiem wartości, przy możliwie jak najmniejszym ryzyku. Dlatego w jej składzie wykorzystuje się głównie oprocentowaną gotówkę, którą mogą uzupełniać obligacje, akcje i złoto dla odpowiedniej dywersyfikacji. W ramach tej oferty gros aktywów jest lokowane w wysoko oprocentowane depozyty bankowe, dzięki czemu można korzystać ze stale rosnących stóp procentowych, podnoszonych przez Europejski Bank Centralny. Działa więc podobnie do konta oszczędnościowego. Ze względu na swój konserwatywny charakter jest najlepszym miejscem do budowy i przechowywania poduszki finansowej.

W ramach Rezerwy inwestycyjnej klienci mogą lokować nielimitowaną ilość środków. Na razie jednak tylko tych w euro. W ramach obecnych warunków rynkowych środki w euro będą rosnąć w tempie 2,75 proc. Stawka ta może jednak wzrosnąć wraz z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych przez EBC, ponieważ jest od nich uzależniona.

Gotówka jest przechowywana jako depozyt w banku partnerskim i ubezpieczona do kwoty 100 tys. euro, zgodnie z ustawą o bankach. Odsetki od środków są naliczane w stosunku dziennym, natomiast do konta właściciela są przypisywane w kwocie brutto co miesiąc. Stają się tym samym częścią oprocentowanej gotówki i mogą podlegać dalszej aprecjacji.

Należy pamiętać, że po skorzystaniu z Rezerwy Inwestycyjnej konieczne będzie zapłacenie podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc. Ten bowiem nie jest pobierany automatycznie przez Portu oraz bank, w którym jest zdeponowana gotówka. Aby jednak ułatwić jego naliczenie, Portu przygotowuje zestawienie podatkowe za rok poprzedni, gdzie znajdują się niezbędne informacje do wypełnienia zeznania podatkowego.

Aby założyć Rezerwę inwestycyjną, należy zacząć od otworzenia konta na Portu. Niezbędne jest w tym celu wypełnienie ankiety inwestycyjnej, podanie informacji o sobie i przesłanie kopii dokumentów tożsamości. Wszystko zajmuje do 15 minut. Potem pozostaje założenie konta w euro, po zalogowaniu się oraz utworzenie Rezerwy inwestycyjnej. Za jej prowadzenie jest pobierana opłata w wysokości 0,25 proc. rocznie. Poza tym platforma nie pobiera żadnych opłat wstępnych czy końcowych. Nie nalicza ich też za przedwczesne ukończenie inwestycji (z czym też nie wiąże się utrata dotychczasowych odsetek za dany miesiąc), za kupno czy sprzedaż papierów wartościowych, za wymianę walut, przeprowadzenie rebalancingu ani za dobre wyniki inwestycyjne. Rezerwa inwestycyjna objęta jest natomiast programem Zaproś znajomych. Dzięki niemu można inwestować trzy miesiące za darmo.

Rezerwa inwestycyjna jest odpowiednia dla tych, którzy nie chcą zostawiać swoich oszczędności na pastwę inflacji. Jest dobrą ofertą dla osób, które nie planują inwestować długoterminowo, szukają miejsca na przechowywanie poduszki finansowej na nieoczekiwane wydatki oraz dla inwestorów, którzy czekają na odpowiednią okazję inwestycyjną, ale w międzyczasie chcieliby, aby ich pieniądze nie leżały bezczynnie na koncie.

Warto dodać, że Rezerwa inwestycyjna w euro poszerza paletę już dostępnych produktów Portu. Klienci nadal mogą korzystać z Portfeli na miarę w euro oraz Portfeli na miarę w złotym. Dodatkowo Portu umożliwia Odpowiedzialne inwestowanie uwzględniające kryteria ESG, Własne strategie oraz Strategie tematyczne. Portfele w Portu są złożone głównie z ETF-ów, czyli niskokosztowych funduszy inwestycyjnych odwzorowujących zachowanie wybranej grupy aktywów, np. amerykańskiego indeksu 500 największych amerykańskich spółek (S&P 500), czy wybranych spółek dywidendowych notowanych na różnych rynkach. Emitentami ETF-ów dostępnych na platformie są znane międzynarodowe firmy takie jak Vanguard czy iShares. Przy wyborze składu portfela można skorzystać z usług robodoradcy, czyli algorytmu, który zaproponuje inwestycję odpowiednią dla konkretnej osoby.

Portu ma ponad 200 tys. użytkowników z Czech, ze Słowacji i z Polski. Zarządza środkami o wartości ponad 805 mln euro i oferuje szeroki zakres usług inwestycyjnych.