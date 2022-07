– PZU jest sponsorem pierwszej rakiety świata Igi Świątek, ale tak samo istotne jest dla nas wspieranie rozwoju sportu dzieci i młodzieży. Zależy nam, aby młodzi Polacy mieli zapewnione równe szanse, dlatego z naszym programem prewencyjnym docieramy zarówno do dużych miast, jak i mniejszych miejscowości. Wierzę, że przyczyni się on do wzrostu aktywności fizycznej wśród najmłodszych oraz wychowania przyszłych mistrzów – opisuje inicjatywę PZU prezes dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Program Dobra Drużyna PZU ma na celu wsparcie podmiotów zajmujących się krzewieniem aktywności fizycznej wśród dzieci i nastolatków do 18. roku życia, propagowaniem zdrowego stylu życia oraz wyrobieniem nawyków, które w przyszłości pomogą zapobiegać chorobom. Jest adresowany do stowarzyszeń i fundacji, klubów i związków sportowych, uczniowskich klubów sportowych, ludowych zespołów sportowych, a także klubów sportowych działających jako spółki akcyjne lub spółki z o.o.

Ogólnopolski program ruszył w 2021 r. Wsparcie uzyskali m.in. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Resovia, Akademia Stali Mielec, ZKS Olimpia Elbląg, UKS Feniks Dębica, Ślęza Wrocław, a także projekty związków i stowarzyszeń, takie jak: PZU Futbol Plus i Junior Amp Futbol, organizowane przez Amp Futbol Polska , „Od młodzika do olimpijczyka” i „Test Coopera dla wszystkich” Akademickiego Związku Sportowego czy „Mata w każdej szkole” Polskiego Związku Zapaśniczego. Dobra Drużyna PZU była też obecna i prowadziła zajęcia podczas tak znanych wydarzeń sportowych, jak „Bieg Piastów” czy „Zimowy PGE Narodowy”.

Wachlarz dyscyplin sportowych, wspieranych przez ubezpieczyciela, jest bardzo szeroki. Wśród nich znajdują się związki lekkoatletyczne, kluby i akademie piłkarskie, a także instytucje promujące np. pływanie, badmintona, zapasy czy narciarstwo . Do tej pory do programu przystąpiło ponad 30 stowarzyszeń i związków, które prowadzą zajęcia dla 25 tys. dzieci.

– Dobra Drużyna PZU została znakomicie przyjęta i cieszy się dużym zainteresowaniem. Kontynuujemy dotychczasowe przedsięwzięcia, ale wciąż się rozwijamy. Wierzymy, że dzięki programowi będziemy pozytywnie wpływać na rozwój dzieci i młodzieży, a wspierając ośrodki sportowe, pomożemy poszerzyć ofertę edukacyjno-sportową i przyczynimy się do stworzenia odpowiednich warunków. Mamy również nadzieję, że dzięki temu wsparciu jeszcze więcej dzieci i nastolatków rozwinie swoje pasje, przy okazji poprawiając swoją kondycję, zdrowie i odporność oraz ucząc się szacunku do innych w zgodzie z duchem fair play. W ramach programu aktywizujemy wszystkie dzieci, również te z niepełnosprawnościami, zgodnie z ideą programu Dobra Drużyna PZU – mówi Sylwia Matusiak, dyrektor zarządzająca PZU ds. marketingu, sponsoringu i prewencji.

– Chcę być osobą, która motywuje dzieci do aktywności fizycznej. To nie musi być od razu sport na wysokim poziomie. W tym wieku istotne jest, by ruch był przede wszystkim zabawą dla najmłodszych, by sportowa pasja ich wciągnęła. Najważniejsze są korzyści zdrowotne, jakie z tego wyniosą. Dlatego Dobra Drużyna PZU to świetna inicjatywa, tym bardziej, że wyrównuje szanse dzieci z różnych miejsc i w różnej kondycji. Zależy mi też bardzo na tym, by za moją sprawą tenis stał się bardziej popularny – mówi liderka rankingu WTA.