Seniorzy mają czas do 25 sierpnia. Za karę mniejsza emerytura

Abonament RTV od lat wywołuje wiele emocji i pozostaje jedną z najbardziej dyskutowanych obowiązkowych opłat w kraju. Choć coraz więcej osób korzysta głównie z internetu oraz serwisów streamingowych, które w dużej mierze zastąpiły tradycyjne media, przepisy nadal zobowiązują większość posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych do uiszczania tej opłaty. Sam fakt posiadania urządzenia umożliwiającego odbiór programów radiowych lub telewizyjnych jest wystarczający do powstania takiego obowiązku.

Niektórzy właściciele odbiorników zapominają o terminowych wpłatach, inni świadomie rezygnują z ich regulowania. W rezultacie mogą narastać zaległości, które z czasem prowadzą do dodatkowych konsekwencji finansowych, a nawet postępowania egzekucyjnego.

W dalszej części przedstawiamy, kto powinien opłacać abonament RTV, jakie grupy mogą skorzystać ze zwolnienia oraz jakie skutki grożą osobom, które nie uregulują należnych opłat.

Abonament RTV. Podstawa prawna

Konieczność opłacania abonamentu RTV wynika z przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728). Zgodnie z jej zapisami obowiązek ten dotyczy nie tylko osób fizycznych, ale również przedsiębiorców oraz innych podmiotów posiadających odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Właściciele takich urządzeń są zobowiązani do ich rejestracji oraz regularnego uiszczania należnych opłat.

Istotne jest przy tym, że obowiązek powstaje już z chwilą posiadania sprzętu umożliwiającego odbiór programów radiowych lub telewizyjnych. Nie ma znaczenia, czy urządzenie jest aktywnie używane – wystarczy, że znajduje się w mieszkaniu, siedzibie firmy lub innym miejscu pozostającym w dyspozycji właściciela.

Abonament RTV 2026 – do kiedy uregulować należność za sierpień?

Abonament RTV należy regulować do 25. dnia każdego miesiąca. Osoby opłacające abonament co miesiąc powinny pilnować terminów, aby uniknąć narastania zaległości. Warto również pamiętać, że istnieje możliwość obniżenia kosztów poprzez dokonanie płatności z góry za dłuższy okres. Wniesienie opłaty za kilka miesięcy jednocześnie, np. za kwartał, pół roku lub cały rok, pozwala skorzystać z przewidzianych zniżek, a dodatkowo eliminuje konieczność pamiętania o comiesięcznych przelewach.

Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku miesięczna opłata za posiadanie odbiornika radiowego wynosi 9,50 zł, natomiast za telewizor lub odbiornik radiowo-telewizyjny należy uiścić 30,50 zł. Istnieje jednak możliwość zmniejszenia całkowitych wydatków poprzez opłacenie abonamentu z góry za dłuższy okres.

Osoby decydujące się na taką formę rozliczenia mogą skorzystać z następujących rabatów:

3 proc. przy opłacie za dwa miesiące,

4 proc. przy wniesieniu należności za trzy miesiące,

5 proc. przy płatności za sześć miesięcy,

10 proc. przy jednorazowym opłaceniu abonamentu za cały rok.

Ulgi obejmują zarówno odbiorniki radiowe, jak i telewizory oraz zestawy radiowo-telewizyjne. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie opłat obowiązujących w 2026 roku wraz z uwzględnieniem zniżek wynikających z wyboru określonego okresu rozliczeniowego.

Okres Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku 2 m-ce 18,40 zł 59,20 zł 3 m-ce 27,40 zł 87,80 zł 4 m-ce 36,90 zł 118,30 zł 5 m-cy 45,80 zł 147,00 zł 6 m-cy 54,10 zł 173,80 zł 7 m-cy 63,60 zł 204,30 zł 8 m-cy 72,50 zł 233,00 zł 9 m-cy 81,50 zł 261,60 zł 10 m-cy 91,00 zł 292,10 zł 11 m-cy 99,90 zł 320,80 zł 12 m-cy 102,60 zł 329,40 zł

Jakie kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Nieuregulowanie abonamentu RTV w wyznaczonym terminie może prowadzić do poważnych obciążeń finansowych. W przypadku stwierdzenia zaległości nakładana jest kara w wysokości trzydziestokrotnej miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2026 roku kwoty te wynoszą:

285 zł dla osób posiadających jedynie odbiornik radiowy,

915 zł dla osób korzystających z radia oraz telewizora.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty dłużnik ma 7 dni na uiszczenie wymaganej kwoty lub dostarczenie dokumentów potwierdzających przysługujące zwolnienie z obowiązku opłacania abonamentu. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie zostaną podjęte żadne działania, sprawa może zostać przekazana do urzędu skarbowego, który może rozpocząć procedurę egzekucji należności.

Kogo dotyczy obowiązek opłacania abonamentu RTV?

Każdy właściciel sprzętu umożliwiającego odbiór programów radiowych lub telewizyjnych jest zobowiązany do opłacania abonamentu RTV. Obowiązek ten powstaje już w momencie posiadania takiego urządzenia i nie zależy od tego, czy jest ono regularnie wykorzystywane, czy też pozostaje wyłączone.

Wśród urządzeń objętych tym obowiązkiem znajdują się między innymi telewizory, radia, zestawy audio oraz radioodbiorniki samochodowe. Rejestracji odbiornika można dokonać tradycyjnie w placówkach Poczty Polskiej albo online, za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej operatora.

Abonament RTV - kontrole w 2026 roku

Za sprawdzanie, czy abonament RTV jest opłacany, odpowiadają uprawnieni kontrolerzy Poczty Polskiej. Z uwagi na niewielką liczbę osób wykonujących takie kontrole w całym kraju, najczęściej obejmują one przedsiębiorstwa, instytucje oraz różnego rodzaju urzędy, a rzadziej prywatne mieszkania.

Warto wiedzieć, że kontroler nie może samodzielnie wejść do domu lub mieszkania bez zgody właściciela. Ma jednak możliwość poproszenia o przedstawienie potwierdzenia rejestracji odbiornika albo wystawienia wezwania do zapłaty, jeśli stwierdzi nieuregulowane należności.

Dług za abonament RTV – postępowanie egzekucyjne

Jeżeli podczas kontroli zostanie wykazane, że abonament RTV nie był opłacany, właściciel odbiornika otrzymuje najpierw pisemne wezwanie do zapłaty zaległych należności. Od momentu otrzymania takiego dokumentu ma 7 dni na uregulowanie wymaganej kwoty.

Gdy płatność nie zostanie dokonana w wyznaczonym czasie, Poczta Polska przygotowuje tytuł wykonawczy i przekazuje sprawę do właściwego urzędu skarbowego.

Na tym etapie dalsze działania przejmują organy skarbowe, które mogą prowadzić egzekucję należności z wykorzystaniem narzędzi podobnych do tych stosowanych w postępowaniu komorniczym.

Czy urząd skarbowy może zająć emeryturę lub pensję za abonament RTV?

Jeśli zaległy abonament RTV nie zostanie opłacony mimo wezwania, urząd skarbowy może rozpocząć procedurę egzekucyjną. Dochodzenie należności może obejmować między innymi zajęcie:

części wynagrodzenia za pracę,

emerytury lub renty,

środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

nadpłaty podatku.

Podstawą do podjęcia takich działań jest tytuł wykonawczy przygotowany przez Pocztę Polską i przekazany do urzędu skarbowego. Egzekucja administracyjna może zostać przeprowadzona bez konieczności uzyskania zgody osoby zadłużonej. W przypadku świadczeń emerytalnych i rentowych obowiązują jednak określone limity potrąceń oraz przepisy chroniące część środków przed zajęciem.

Co z abonamentem RTV w 2027 roku?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła wysokość abonamentu RTV obowiązującego od 2027 roku. Miesięczna opłata za odbiornik radiowy wzrośnie do 10,80 zł, czyli będzie wyższa o 1,30 zł w porównaniu z dotychczasową stawką. Z kolei osoby posiadające telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny zapłacą 34,50 zł miesięcznie, co oznacza podwyżkę o 4 zł względem obecnej opłaty wynoszącej 30,50 zł. W dalszym ciągu na zniżki będą mogły liczyć osoby, które zdecydują się na opłacenie abonamentu z góry za dłuższy okres. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2027 roku, po uwzględnieniu zniżek wyniesie:

za używanie odbiornika radiofonicznego:

21,00 zł za dwa miesiące,

31,10 zł za trzy miesiące,

61,60 zł za sześć miesięcy,

116,70 zł za rok kalendarzowy;

za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

67,00 zł za dwa miesiące,

99,40 zł za trzy miesiące,

196,70 zł za sześć miesięcy,

372,60 zł za rok kalendarzowy.

W 2027 roku wyższe będą też kary za niepłacenie abonamentu RTV

Wraz z podwyżką stawek abonamentu RTV wzrosną również sankcje nakładane na osoby, które nie regulują wymaganych opłat. Nowe kary będą wynosić:

324 zł dla osób posiadających wyłącznie odbiornik radiowy,

1035 zł dla właścicieli zarówno radia, jak i telewizora.

Kwoty te stanowią konsekwencję niewywiązywania się z obowiązku opłacania abonamentu RTV.

Kto nie ma obowiązku płacenia abonamentu RTV?

W 2026 roku z obowiązku uiszczania abonamentu RTV mogą zostać zwolnione określone grupy osób spełniające warunki przewidziane w przepisach. Do osób uprawnionych do zwolnienia należą między innymi:

seniorzy, którzy mają ukończone 75 lat,

osoby posiadające status I grupy inwalidzkiej,

osoby uznane za całkowicie niezdolne do wykonywania pracy,

osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby niesłyszące lub z obustronnym, znacznym uszkodzeniem słuchu,

osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,

osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy,

osoby otrzymujące rentę socjalną albo świadczenie pielęgnacyjne,

osoby korzystające z pomocy społecznej,

emeryci powyżej 60. roku życia, jeśli wysokość ich emerytury nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia.

Aby skorzystać ze zwolnienia, osoby spełniające określone kryteria muszą dopełnić wymaganych formalności i potwierdzić swoje uprawnienia.

W 2026 roku więcej seniorów zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV

W 2026 roku zwiększyła się liczba osób, które mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia z opłacania abonamentu RTV. Zmiana jest efektem corocznej aktualizacji limitu dochodowego, od którego zależy możliwość skorzystania z ulgi. Prawo do zwolnienia mają seniorzy po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok, ustalonego na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2025 roku limit dla emerytów wynosił 4090,86 zł brutto miesięcznie. Kwota ta odpowiadała połowie średniego wynagrodzenia za 2024 rok, które wyniosło 8181,72 zł brutto. W kolejnym roku próg został zwiększony. Zgodnie z danymi GUS z 11 lutego przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku osiągnęło poziom 8903,56 zł brutto, co oznacza, że w 2026 roku ze zwolnienia mogą skorzystać osoby otrzymujące emeryturę nieprzekraczającą 4451,78 zł brutto miesięcznie.

Podstawa prawna :