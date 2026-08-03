Tańsze paliwo, zniżka na leki, ulgi w sklepach i hotelach. Przywileje Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi [LISTA]

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi

Tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi przyznawany jest w trzech stopniach, a jego uzyskanie zależy od ilości oddanej krwi oraz płci dawcy. Im większa ilość przekazanej krwi, tym wyższy stopień odznaczenia można otrzymać.

Kryteria przedstawiają się następująco:

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia:

kobiety – po oddaniu minimum 5 litrów krwi,

mężczyźni – po oddaniu minimum 6 litrów krwi.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia:

kobiety – po oddaniu co najmniej 10 litrów krwi,

mężczyźni – po oddaniu co najmniej 12 litrów krwi.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia:

kobiety – po oddaniu minimum 15 litrów krwi,

mężczyźni – po oddaniu minimum 18 litrów krwi.

Osoby, które oddały łącznie 20 litrów krwi, niezależnie od płci, mogą otrzymać tytuł Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu.

Posiadanie statusu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wiąże się z możliwością korzystania z wielu udogodnień. Są to między innymi ulgi podatkowe związane z darowizną krwi, zniżki na leki oraz rabaty w wybranych hotelach, sklepach czy na stacjach paliw. Zakres dostępnych przywilejów może zależeć od stopnia przyznanego tytułu.

Jak zostać Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi?

Aby otrzymać tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, należy najpierw uzyskać z centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa zaświadczenie potwierdzające oddanie wymaganej ilości krwi lub jej składników. Następnie wraz z tym dokumentem trzeba złożyć odpowiedni wniosek do jednej z uprawnionych instytucji – Polskiego Czerwonego Krzyża, stowarzyszenia lub klubu honorowych dawców krwi albo bezpośrednio do centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Ulga podatkowa z tytułu darowizn dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Honorowi krwiodawcy, zarówno osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, jak i pozostali dawcy, którzy nie uzyskali jeszcze tego wyróżnienia, mogą skorzystać z preferencji podatkowej związanej z oddawaniem krwi. Ulga umożliwia pomniejszenie dochodu, a w przypadku osób rozliczających podatek ryczałtem – przychodu, o wartość przekazanej darowizny na cele krwiodawstwa.

Kwota odliczenia jest ustalana na podstawie ilości oddanej honorowo krwi lub jej składników oraz obowiązującego przelicznika. Obecnie za każdy litr oddanej krwi lub osocza przyjmuje się wartość 130 zł. Przykładowo, osoba, która w ciągu roku odda 4 litry krwi, może odliczyć od dochodu 520 zł.

Należy jednak pamiętać, że suma odliczenia nie może być wyższa niż 6% rocznego dochodu lub przychodu wykazanego w deklaracji podatkowej. Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie zaświadczenia wystawionego przez regionalne centrum krwiodawstwa, które potwierdza ilość oddanej krwi. Z ulgi mogą korzystać wszyscy honorowi dawcy krwi, niezależnie od tego, czy mają przyznany status Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.

Zniżka na leki dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi mogą korzystać ze szczególnych uprawnień związanych z zakupem leków. Jednym z nich jest możliwość nabywania wybranych preparatów po obniżonych cenach, a w niektórych przypadkach nawet bez ponoszenia kosztów. Przywilej ten obejmuje leki znajdujące się na liście produktów objętych refundacją.

Aby skorzystać z tego uprawnienia, niezbędne jest uzyskanie recepty wystawionej przez lekarza lub felczera uprawnionego do udzielania świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na recepcie musi zostać umieszczone oznaczenie „ZK”, które potwierdza status Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Preferencyjne zasady dotyczą zarówno leków podstawowych, jak i preparatów uzupełniających, a szczegółowy wykaz produktów objętych ulgą określają przepisy Ministra Zdrowia.

Zniżki w komunikacji miejskiej dla Honorowych Dawców Krwi

Honorowi Dawcy Krwi mogą liczyć na ulgi w komunikacji miejskiej, jednak ich zakres zależy od przepisów obowiązujących w danym mieście. To samorządy decydują o rodzaju i wysokości przyznawanych zniżek.

Przykładowo:

w Warszawie bezpłatne przejazdy przysługują kobietom, które oddały co najmniej 15 litrów krwi pełnej, oraz mężczyznom z dorobkiem wynoszącym minimum 18 litrów;

w Krakowie takie same limity uprawniają do darmowej komunikacji miejskiej, natomiast posiadacze tytułu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia, którzy mają Kartę Krakowską, mogą korzystać z 50-procentowej ulgi;

w Świdnicy osoby legitymujące się tytułem Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia mają prawo do przejazdów ze zniżką wynoszącą 50 proc.;

w Kwidzynie dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia przewidziano preferencyjne ceny biletów – jednorazowy kosztuje 0,20 zł, a miesięczny 7,40 zł;

w Inowrocławiu darmowe przejazdy przysługują osobom posiadającym legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I lub II stopnia oraz tytuł Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. Posiadacze legitymacji III stopnia mogą natomiast korzystać z 50-procentowej zniżki.

Warto pamiętać, że szczegółowe zasady i uprawnienia mogą różnić się w zależności od miasta, dlatego przed skorzystaniem z ulgi warto sprawdzić lokalne przepisy przewozowe.

Zniżki w hotelach, sklepach i punktach usługowych w ramach akcji „Dawcom w Darze”

Program „Dawcom w Darze” to ogólnopolska inicjatywa promująca honorowe krwiodawstwo poprzez system zniżek i rabatów dla osób oddających krew. Firmy oraz instytucje uczestniczące w akcji oferują upusty sięgające od 5 do nawet 50 proc., a podstawą do ich uzyskania jest okazanie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi.

Z preferencyjnych ofert mogą korzystać między innymi osoby odwiedzające schroniska górskie, hotele i inne obiekty noclegowe. Rabaty obejmują również wybrane sklepy turystyczne, lokale gastronomiczne, instytucje kulturalne oraz usługi związane z turystyką i wypoczynkiem.

Choć początkowo akcja koncentrowała się głównie na promowaniu aktywnego spędzania czasu, z biegiem lat do programu dołączyły także sklepy spożywcze, różnego rodzaju punkty usługowe oraz przedsiębiorstwa prowadzone przez samych krwiodawców. Dzięki temu liczba dostępnych zniżek i ich różnorodność znacząco wzrosły.

Zniżki na paliwo na stacjach ORLEN, BLISKA, MOL i LOTOS dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi mogą liczyć na preferencyjne warunki przy zakupie paliwa oraz korzystaniu z wybranych usług na stacjach MOL, LOTOS, ORLEN i BLISKA. Wysokość przyznawanych rabatów zależy od posiadanego stopnia honorowego dawstwa oraz rodzaju tankowanego paliwa.

W ramach programu można uzyskać zniżki sięgające nawet 25 groszy na każdym litrze paliwa, a także do 20 proc. obniżki na usługi myjni. Aby skorzystać z przysługujących ulg, należy przekazać wymagane dane oraz przedstawić kopię legitymacji potwierdzającej status honorowego dawcy krwi.

Zniżki dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi na stacjach ORLEN i BLISKA

Produkt Rabat Efecta 95 0,08 zł/ litr Efecta Diesel 0,08 zł/ litr LPG 0,08 zł/ litr Verva 98 0,12 zł / litr Verva ON 0,12 zł / litr Myjnia automatyczna 10,0% Odkurzacz samoobsługowy 10,0%

Zniżki dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi na stacjach MOL i LOTOS

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia i II stopnia

Produkt Wartość upustu ON Evo 0,10 zł / litr ON Evo Plus 0,16 zł / litr Pb95 Evo 0,10 zł / litr Pb98 Evo Plus 0,16 zł / litr LPG 0,08 zł / litr Myjnia automatyczna 15%

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia

Produkt Wartość upustu ON Evo 0,12 zł / litr ON Evo Plus 0,20 zł / litr Pb95 Evo 0,12 zł / litr Pb98 Evo Plus 0,20 zł / litr LPG 0,10 zł / litr Myjnia automatyczna 15%

Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Produkt Wartość upustu ON Evo 0,15 zł / litr ON Evo Plus 0,25 zł / litr Pb95 Evo 0,15 zł / litr Pb98 Evo Plus 0,25 zł / litr LPG 0,12 zł / litr Myjnia automatyczna 20%

Świadczenia opieki zdrowotnej poza kolejnością dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Posiadacze tytułu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi mogą korzystać z dodatkowych uprawnień w systemie ochrony zdrowia. Jednym z nich jest możliwość uzyskania świadczeń medycznych poza kolejnością. Po okazaniu odpowiedniej legitymacji mają oni prawo do szybszego dostępu do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w publicznych placówkach medycznych oraz do obsługi w aptekach bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach.

Uprawnienie to obejmuje również łatwiejszy dostęp do leczenia uzdrowiskowego, dzięki czemu Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi mogą szybciej skorzystać z pobytu w sanatorium lub innych świadczeń uzdrowiskowych.

Zwolnienie od pracy dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Każdy honorowy dawca krwi, niezależnie od tego, czy posiada status Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, może skorzystać ze zwolnienia od pracy w dniu oddania krwi oraz w dniu następującym po donacji. Uprawnienie obejmuje również czas przeznaczony na wykonanie obowiązkowych badań okresowych, jeśli nie ma możliwości przeprowadzenia ich poza godzinami pracy.

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia takiego zwolnienia na podstawie zaświadczenia wystawionego przez właściwe centrum krwiodawstwa. Za okres nieobecności związanej z oddaniem krwi pracownik zachowuje prawo do otrzymania pełnego wynagrodzenia.

Należy przy tym pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

to pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na czas przewidziany przepisami,

pracownik powinien wcześniej poinformować przełożonego o planowanej nieobecności,

zwolnienie przysługuje także w sytuacji, gdy oddanie krwi ostatecznie nie doszło do skutku z powodów zdrowotnych.

Posiłek regeneracyjny dla Zasłużonych Dawców Krwi

Każdy honorowy dawca krwi, bez względu na to, czy posiada tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, ma prawo do otrzymania posiłku regeneracyjnego po każdorazowym oddaniu krwi pełnej lub jej składników. Jego wartość energetyczna wynosi 4500 kcal, co ma pomóc organizmowi szybko uzupełnić utraconą energię po zabiegu. Posiłek jest wydawany dawcy bezpośrednio po zakończeniu donacji i stanowi formę wsparcia w procesie regeneracji organizmu.