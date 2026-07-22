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Lipcowy zwrot w nastrojach konsumentów. Obawy dziś, nadzieje na jutro

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
dzisiaj, 12:09
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Lipcowy zwrot w nastrojach konsumentów. Obawy dziś, nadzieje na jutro
Lipcowy zwrot w nastrojach konsumentów. Obawy dziś, nadzieje na jutro/Shutterstock
W lipcu 2026 r. odnotowano pogorszenie nastrojów konsumenckich dotyczących obecnej sytuacji, a poprawę wobec przyszłej, w stosunku do poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wskaźnika ufności konsumenckiej (BWUK) spada

W ramach bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej (BWUK) w lipcu 2026 r., w porównaniu z czerwcem br., najbardziej pogorszyły się oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

Wyższe wartości osiągnęły oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

W przyszłości może być lepiej. Wskaźnik WWUK

Nieznacznie wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, poprawił się o 0,4 w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -7,3.

Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju.

Gorsze niż przed miesiącem oceny odnotowano w przypadku przyszłego poziomu bezrobocia oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

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Źródło PAP
Tematy: konsumenciwskaźnik ufności konsumenckiej
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oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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