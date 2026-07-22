Gotówka jest najlepsza na prezent ślubny. Pamiętać trzeba jednak o podatku

Wyniki zatem potwierdzają zmianę zwyczajów związanych z obdarowywaniem nowożeńców. Tradycyjne prezenty do wyposażenia domu ustępują miejsca wsparciu finansowemu.

Raport pt. „Ślubne prezenty Polaków. Trendy 2026” autorstwa UCE RESEARCH i BRIJU przynosi odpowiedź na pytanie, jaki prezent obecnie najlepiej wręczyć parze młodej, idąc na ślub lub wesele, będąc osobą z grona znajomych, przyjaciół bądź dalszej rodziny. 35,7% dorosłych Polaków wybiera wyłącznie pieniądze w kopercie.

– Można powiedzieć, że wraz ze wzrostem dystansu relacyjnego maleje oczekiwanie dotyczące indywidualnego charakteru prezentu. Sama gotówka jest postrzegana jako rozwiązanie wystarczające, eleganckie i praktyczne. Wynik ten pokazuje również, że współczesne normy społeczne dopuszczają różne standardy prezentowe w zależności od stopnia bliskości relacji z parą młodą – komentuje Piotr Biela, współautor raportu z firmy BRIJU.

Na drugim miejscu jako prezent ślubny również gotówka

Nieznacznie mniej, bo 34,5%, uczestników badania opowiada się za pieniędzmi w kopercie wraz z drobnym upominkiem. Tak niewielka różnica wskazuje, że respondenci są niemal równo podzieleni pomiędzy dwoma bardzo podobnymi modelami obdarowywania.

Dla części badanych wystarczającym prezentem jest sama gotówka, natomiast dla niemal równie licznej grupy ważne jest dołączenie symbolicznego dodatku.

– Co istotne, nie mamy tutaj do czynienia z wyraźnym zwycięstwem jednej koncepcji nad drugą. Raczej obserwujemy współistnienie dwóch społecznie akceptowanych wzorców. Oznacza to, że zarówno sama koperta, jak i koperta uzupełniona drobnym upominkiem są obecnie uznawane za właściwe formy prezentu od dalszych gości weselnych – analizuje ekspert.

Łączny wynik z dwóch najczęściej wybieranych odpowiedzi przekracza 70%. To pokazuje, że gotówka stała się dominującym standardem prezentowym na polskich weselach. Niezależnie od tego, czy występuje samodzielnie, czy w połączeniu z symbolicznym dodatkiem, jest obecnie postrzegana jako najbardziej pożądana forma wsparcia dla młodej pary.

– To wyraźny sygnał zmiany obyczajowej. Jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu ślub był często okazją do wyposażenia młodego małżeństwa w sprzęty i przedmioty potrzebne do prowadzenia gospodarstwa domowego. Dziś młode pary znacznie częściej oczekują swobody wyboru i możliwości samodzielnego decydowania o swoich potrzebach – podkreśla Piotr Biela.

Gotówka w prezencie z okazji ślubu a podatki

Od kopert z gotówką na ślub co do zasady nie płacisz podatku, o ile kwota od każdej osoby z osobna mieści się w limicie dla jej grupy podatkowej. Liczy się suma darowizn od tej samej osoby z ostatnich 5 lat, a nie łączna wartość wszystkich kopert z wesela. Jeśli od danego gościa dostałeś mniej niż odpowiedni limit – nie ma podatku i nie trzeba nic zgłaszać.

Limity kwot wolnych od podatku (2025/2026)

I grupa podatkowa (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, teściowie, zięć, synowa): 36 120 zł od jednej osoby

II grupa podatkowa (m.in. rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa): 27 090 zł od jednej osoby

III grupa podatkowa (goście niespokrewnieni, przyjaciele, znajomi): 5 733 zł od jednej osoby

Wyjątek: tzw. grupa „0” (zerowa)

Dla najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki) istnieje całkowite zwolnienie z podatku bez limitu kwotowego, ale tylko wtedy, gdy:

pieniądze zostały przekazane przelewem, przekazem pocztowym lub na rachunek w SKOK,

para młoda zgłosi to w ciągu 6 miesięcy na formularzu SD-Z2.

Jeśli najbliższa rodzina wręczy gotówkę do ręki w kopercie, to tracisz prawo do tego pełnego zwolnienia i zostaje tylko zwykły limit 36 120 zł dla I grupy. Po jego przekroczeniu płacisz podatek od nadwyżki.

Jeśli nie gotówka to coś równie elastycznego w prezencie

Z kolei trzecią najczęściej wybieraną odpowiedzią jest karta podarunkowa – 8,7%. Ona może być postrzegana jako kompromis pomiędzy gotówką a tradycyjnym prezentem.

Dla dalszych znajomych czy rodziny stanowi wygodne rozwiązanie, a jednocześnie pozostawia młodej parze pewną swobodę wyboru. W przypadku najbliższej rodziny oczekiwania są zwykle bardziej sprecyzowane i częściej koncentrują się wokół bezpośredniego wsparcia finansowego.

Natomiast dalsi goście mogą chętniej wybierać rozwiązania pośrednie, które pozwalają uniknąć wręczania samej gotówki, a jednocześnie ograniczają ryzyko zakupu nietrafionego prezentu. Ponad to 6,6% Polaków opowiada się za prezentami rzeczowymi do domu. Ten wynik pokazuje, że tradycyjne podejście do prezentów ślubnych nie zniknęło całkowicie. Nadal istnieje sporo osób, które postrzegają ślub jako okazję do wręczenia trwałego, materialnego prezentu mogącego służyć młodej parze przez wiele lat.

– Jednocześnie skala tych wskazań pokazuje, że jest to obecnie rozwiązanie znacznie mniej popularne niż jeszcze w poprzednich pokoleniach. Dla większości respondentów ważniejsza okazuje się możliwość dopasowania prezentu do indywidualnych potrzeb nowożeńców niż sam fakt wręczenia konkretnego przedmiotu – stwierdza Piotr Biela.