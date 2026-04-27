Zmiany w wypłatach 800 plus w maju 2026. ZUS przesuwa terminy

Program 800 plus to świadczenie wychowawcze przysługujące na każde dziecko do ukończenia 18 lat, wprowadzone na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 stycznia 2024 roku jego kwota została podniesiona z 500 zł do 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Świadczenie to jest wolne od podatku dochodowego i nie może być zajęte przez komornika. Przysługuje bez względu na dochody rodziny, a jego celem jest wsparcie finansowe w wychowaniu dzieci oraz poprawa sytuacji materialnej rodzin.

Kiedy ZUS wypłaca rodzicom pieniądze w ramach świadczenia 800 plus?

Świadczenie wychowawcze, znane jako 800 plus, wypłacane jest co miesiąc zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje środki w jednym z dziesięciu ustalonych terminów: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. lub 22. dnia miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci 800 plus, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeśli termin wypłaty świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje przelewu wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.

800 plus - nowe terminy wypłat w maju 2026

W maju 2026 roku część beneficjentów programu 800 plus otrzyma środki wcześniej niż zazwyczaj. Ma to związek z układem dni wolnych i roboczych w kalendarzu, który wpływa na terminy realizacji przelewów przez ZUS. W efekcie wprowadzono zmodyfikowany harmonogram wypłat na ten miesiąc:

30 kwietnia (czwartek) – tego dnia wypłacone zostaną także świadczenia przypadające na 2 maja (sobota),

4 maja (poniedziałek),

7 maja (czwartek),

8 maja (piątek) – obejmie również wypłaty przypadające na 9 maja (sobota),

12 maja (wtorek),

14 maja (czwartek),

15 maja (piątek) – tego dnia zostaną zrealizowane także wypłaty przypadające na 16 maja (sobota),

18 maja (poniedziałek),

20 maja (środa).

W praktyce oznacza to, że osoby, które zazwyczaj otrzymują świadczenie 2., 9. i 16. dnia miesiąca, w maju 2026 roku dostaną 800 plus wcześniej niż zwykle.

800 plus – jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie 800 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – nie ma możliwości przekazania go w formie papierowej. Do wyboru są następujące kanały:

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczna,

aplikacja mZUS.

Po zalogowaniu się do wybranego serwisu należy wypełnić formularz, podając dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, a następnie przesłać go do ZUS. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku świadczenie będzie co miesiąc trafiać na wskazane konto bankowe.

800 plus - do kiedy można składać wnioski

Wnioski o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy, obejmujący czas od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r., można składać od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Złożenie dokumentów w tym terminie zapewnia ciągłość wypłat bez żadnych przerw.

Złożenie wniosku po 30 kwietnia wiąże się z opóźnieniem w otrzymaniu pieniędzy, a w niektórych przypadkach także z utratą prawa do świadczenia za wcześniejsze miesiące. W zależności od daty złożenia obowiązują następujące zasady:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci środki najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.;

– ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci środki najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.; od 1 do 31 maja 2026 r. – świadczenie zostanie przyznane wraz z wyrównaniem za czerwiec i wypłacone do 31 lipca 2026 r.;

– świadczenie zostanie przyznane wraz z wyrównaniem za czerwiec i wypłacone do 31 lipca 2026 r.; od 1 do 30 czerwca 2026 r. – wypłata z wyrównaniem za czerwiec nastąpi do 31 sierpnia 2026 r.;

– wypłata z wyrównaniem za czerwiec nastąpi do 31 sierpnia 2026 r.; od 1 do 31 lipca 2026 r. – środki zostaną wypłacone z wyrównaniem tylko od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.;

– środki zostaną wypłacone z wyrównaniem tylko od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.; od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – prawo do świadczenia będzie przysługiwać dopiero od sierpnia, a wypłata nastąpi do 31 października 2026 r.

800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?

Świadczenie 800 plus co do zasady przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, jednak istnieją sytuacje, w których nie zostanie ono przyznane. Nie można go otrzymać, gdy: