Co daje legitymację emeryta? Wielu seniorów nie wykorzystuje jej wszystkich możliwości

Paula Nowak
dzisiaj, 18:18
Co daje legitymację emeryta? Wielu seniorów nie wykorzystuje jej wszystkich możliwości/Shutterstock
Dla wielu osób to tylko dokument potwierdzający prawo do świadczenia. Tymczasem legitymacja emeryta może realnie obniżyć codzienne wydatki i otworzyć dostęp do szeregu przywilejów, o których część seniorów wciąż nie wie.

Nie tylko formalność. Co naprawdę daje legitymacja?

Legitymacja emeryta to coś znacznie więcej niż "papier z ZUS". W praktyce działa jak przepustka do ulg, które obejmują różne obszary życia – od zdrowia, przez transport, aż po kulturę. Seniorzy mogą liczyć m.in. na:

Tylko 14 dni i możesz zapłacić 915 zł kary. Ten obowiązek zaskakuje Polaków, chodzi o abonament RTV
Tylko 14 dni i możesz zapłacić 915 zł kary. Ten obowiązek zaskakuje Polaków, chodzi o abonament RTV

- niższe ceny biletów w komunikacji miejskiej i pociągach,

- rabaty w aptekach oraz placówkach medycznych,

- tańsze wejścia do teatrów, kin i obiektów sportowych.

W wielu miastach zniżki obejmują również baseny, siłownie czy zajęcia rekreacyjne.

Zdrowie i rehabilitacja taniej

Legitymacja emeryta otwiera drogę do tańszych turnusów rehabilitacyjnych i pobytów w sanatoriach. W praktyce oznacza to niższe koszty leczenia i profilaktyki, co ma ogromne znaczenie w starszym wieku. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, zainteresowanie leczeniem uzdrowiskowym wśród seniorów systematycznie rośnie. Wynika to m.in. z rosnącej świadomości zdrowotnej oraz dostępności dopłat.

Warto też pamiętać, że część osób po 65. roku życia może korzystać z programów darmowych leków – choć ich zakres zależy od aktualnych list refundacyjnych.

Karta Seniora

Posiadanie legitymacji emeryta daje możliwość uzyskania dodatkowych benefitów, np. poprzez Kartę Seniora. Program ten działa w wielu miastach i stale się rozwija. Dzięki niej można zyskać:

- darmowe przejazdy komunikacją miejską (w niektórych miastach),

- tańsze bilety do muzeów, zoo czy ogrodów botanicznych,

- zniżki na wydarzenia kulturalne i wycieczki.

Obecnie w Polsce kilka tysięcy firm i instytucji honoruje takie karty. To pokazuje, jak duże znaczenie mają lokalne programy wsparcia seniorów.

Jak zdobyć legitymację?

Aby otrzymać dokument, wystarczy złożyć wniosek w Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osób, które przeszły na emeryturę po 2023 roku, dostępna jest także wersja cyfrowa. mLegitymacja działa w aplikacji mObywatel i można ją uzyskać bez wychodzenia z domu.

Wystarczy:

Złożyć wniosek online,

Zainstalować aplikację,

Dodać dokument do swojego profilu.

To rozwiązanie szczególnie doceniają osoby aktywne, które chcą mieć wszystkie dokumenty w telefonie.

Dlaczego warto z niej korzystać?

Obecnie wciąż wiele ulg dla seniorów pozostaje niewykorzystanych. Często wynika to z braku wiedzy lub przekonania, że "to niewielkie kwoty". Tymczasem w skali miesiąca i roku oszczędności mogą być znaczące – zwłaszcza przy rosnących kosztach życia. Legitymacja emeryta to jedno z najprostszych narzędzi, by je ograniczyć.

Paula Nowak
