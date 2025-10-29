W interpelacji nr 11259 skierowanej do minister rodziny Agnieszki Dziemianowicz-Bąk poseł Sachajko zwraca uwagę, że wiele osób – szczególnie kobiet – otrzymuje dziś emerytury na granicy minimum socjalnego. Jego zdaniem, problem dotyczy m.in. tych kobiet, które miały przerwy w zatrudnieniu z powodu opieki nad dziećmi lub starszymi osobami, pracowały na część etatu lub na umowach cywilnoprawnych, prowadziły działalność gospodarczą płacąc minimalne składki ZUS.

Propozycje z ministerstwie

Pierwszy z proponowanych przez posła pomysłów zakłada, że część podatku PIT płaconego przez dorosłe dzieci trafiałaby na subkonto emerytalne ich matek. Wysokość przekazywanej kwoty rosłaby z liczbą dzieci:

10% PIT od dochodu pierwszego dziecka,

20% – od drugiego,

30% – od trzeciego,

40% – od czwartego,

50% – od piątego i kolejnych dzieci.

Jak tłumaczy Sachajko, większa liczba dzieci oznaczałaby wyższą emeryturę. Jak wyjaśnia, macierzyństwo to praca społecznie użyteczna, która wzmacnia system finansów publicznych. Mechanizm nie wymaga podnoszenia podatków, a jedynie mądrego ich przekierowania – twierdzi.

Drugi pomysł posła dotyczy rozszerzenia kwoty wolnej od podatku na dzieci. Taki mechanizm – jego zdaniem – odciążyłby rodziny, zmniejszyłby tzw. klin podatkowy i wzmocniłby postawy prorodzinne. Według posła, dzieci są wspólną odpowiedzialnością całego państwa, a system fiskalny powinien to odzwierciedlać.

Co na to ministerstwo?

W odpowiedzi na interpelację wiceminister pracy Sebastian Gajewski poinformował, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi obecnie prac nad nowymi dodatkami emerytalnymi. Jednocześnie zaznaczył, że "nie oznacza to, iż nie zostaną one podjęte w przyszłości”.

Gajewski przypomniał też, że choć ustawa o PIT zawiera wiele ulg i zwolnień dla rodzin, nie jest ona elementem polityki prorodzinnej jako takiej. Ma raczej charakter uzupełniający wobec programów takich jak Rodzina 800+, Dobry Start czy Aktywny Rodzic.

Jak dziś PIT wspiera rodziny?

Według danych resortu, rodziny korzystają z licznych ulg i preferencji podatkowych, w tym m.in. z:

- ulgi na dzieci,

- dodatkowego zwrotu dla rodzin o niskich dochodach,

- ulgi dla rodzin 4+,

- zwolnienia z podatku świadczeń takich jak „Rodzina 800+”,

- wspólnego rozliczania małżonków i preferencji dla samotnych rodziców.

Jak wyjaśnia wiceminister, te rozwiązania pozwalają wielu rodzinom znacząco obniżyć lub nawet całkowicie uniknąć płacenia podatku, a dane pokazują, że Polacy chętnie z nich korzystają.