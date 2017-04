Wyroki oznaczają, że liczne wykreślenia z rejestru VAT mogą okazać się bezskuteczne. Takiego zdania są eksperci, mimo że wydane orzeczenia dotyczą przepisów sprzed 2017 r. Teraz jednak wykreślenia stały się jeszcze bardziej masowe, a tezy sądów są nadal aktualne. Potwierdzają to wyroki m.in. WSA w Warszawie oraz Krakowie. Od początku roku z rejestru zniknęło już 36 tys. firm. O problemie "DGP" informował jako pierwszy.

Firmy wygrywają, bo sędziowie nie mają wątpliwości, że fiskus powinien w tej sprawie wydawać decyzje. A tego nie robi. Co więcej, nie informuje nawet o wykreśleniu z ewidencji VAT. Podatnicy mogą się o tym dowiedzieć jedynie z Portalu Podatkowego, ale nie każdy tam zagląda i na bieżąco śledzi zmiany. Tracą na tym przede wszystkim kontrahenci podatnika, który został wyrzucony z rejestru. Nie mogą bowiem odliczać podatku wykazanego na otrzymanych od niego fakturach. Sami podatnicy przestają zaś być wiarygodni biznesowo.

Jak wskazują eksperci, podatnicy wygrywają w sądach, bo chociaż nie dostają decyzji, składają skargi na samą czynność, czyli na wykreślenie z rejestru. – Jeżeli pogląd w sprawie konieczności wydawania decyzji podzielą inne składy sędziowskie, to sytuacja stanie się naprawdę ciekawa – komentuje Tomasz Dziadura, menedżer w dziale doradztwa podatkowego w EY.

Co więc powinna zrobić firma, która chce pójść do sądu?

– Natychmiast gdy dowie się o wykreśleniu, powinna wezwać naczelnika urzędu skarbowego do usunięcia naruszenia prawa. Jeśli ten odmówi, można zaskarżyć to do sądu administracyjnego – radzi Przemysław Antas, radca prawny w Antas Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych.

Specjaliści jednak i tak nie mają wątpliwości, że ustawa o VAT powinna być w tym zakresie zmieniona. Jasno powinno z niej wynikać, że podatnik dostaje decyzję o wykreśleniu z rejestru VAT. Nie może zawierać regulacji sprzecznych z podstawowymi zasadami obowiązującymi w państwie prawa, takimi jak prawo do sądu.

Z wypowiedzi przedstawicieli resortu finansów wynika jednak, że na zmianę się nie zanosi. Niesłuszne wykreślenia to błąd w stosowaniu prawa, a nie w jego konstrukcji – twierdzi MF. I dodaje: jeśli podatnik nie zgadza się z działaniami urzędu, to zawsze ma prawo interweniować. Wtedy zostanie przywrócony do rejestru. - Ewentualnie może złożyć skargę na urzędnika skarbowego – radzi MF.