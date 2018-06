Nadwyżka budżetowa ma charakter przejściowy, ale może się utrzymać jeszcze przez 1-2 miesiące - powiedziała Teresa Czerwińska. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, po kwietniu budżet ma nadwyżkę w wysokości 9,3 mld zł. Ustawa budżetowa przewiduje, że w 2018 r. deficyt budżetowy wyniesie 41,5 mld zł.

Minister finansów powiedziała również, że dynamika PKB Polski w 2018 r. może pozytywnie zaskoczyć. Jesteśmy w szczycie koniunktury i spodziewam się spowolnienia (wzrostu PKB - PAP). Można założyć, że prognoza 3,8 proc. jest zachowawcza i koniec roku zaskoczy pozytywnie. W drugim kwartale może być jeszcze wysoki odczyt - powiedziała.

W Aktualizacji Programu Konwergencji MF informował, że prognozuje tempo realnego wzrostu PKB w 2018 r. na poziomie 3,8 proc. Czerwińska odniosła się również do ostatniego osłabienia polskiej waluty. W perspektywie długoterminowej słabość złotego może być powodem do niepokoju. W krótkim terminie nie ma powodów do obaw - oceniła minister finansów.