Około 2,55 mln wniosków o 500 Plus złożono w nowym naborze. To o około 100 tys. mniej, niż w poprzednim okresie. Do tego wiadomo, że część z tych wniosków zostanie odrzuconych – zwrócił uwagę Bartosz Marczuk.

Dlaczego beneficjentów programu będzie mniej? – Spodziewaliśmy się tego, nie tylko ze względu na uszczelnienie systemu, ale również w związku z tym, że w ubiegłym roku, ubiegając się o świadczenie, sięgaliśmy po dochód z 2014 roku. W tym roku sięgamy po dochód z 2016 roku. Jak wiemy, w ciągu tych dwóch lat na rynku pracy wydarzyło się bardzo dużo – wyjaśniał Marczuk.

Wiceminister opowiedział również o skutkach uszczelniania przepisów dotyczących przyznawania dodatku samotnym rodzicom. Choć szczegółowych danych jeszcze nie ma, są pewne sygnały m.in. z ośrodków pomocy społecznej.

– Mamy sygnały, że część osób, które deklarowały się wcześniej jako samotne, w nowym okresie zasiłkowym, przychodzi, mówiąc, że samotne już nie są – wyjaśniał.

