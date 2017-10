- Jestem przeszczęśliwy, że udaje się włączyć pasjonatów, programistów w zadanie niezwykle ważne, bo dla mnie, to jest troszeczkę taka walka dobra ze złem - jakkolwiek by to patetycznie i manichejsko nie brzmiało - to ja wierzę w to gorąco, że mamy do czynienia z czymś takim, jak Batmani (...) walczymy w tych ciemnych mocach Gottam City, i staramy się rzeczywiście znaleźć najlepsze rozwiązania dla sprawnego państwa, dla usprawnienia państwa - zaznaczył wicepremier.

Podkreślił, że cieszy się, że w wydarzeniu biorą udział kobiety. - Myślę, że znajdą takie rozwiązania, jakich panowie nie znajdą - zaznaczył Morawiecki. Dodał, że obecnie świat algorytmów i informatyki jest "coraz ważniejszy w budowaniu poważnego państwa".

- Ważniejszy niż ryzy papieru, legislacja, którą tworzymy. A Polska ma cudownych, wspaniałych programistów - przekonywał wicepremier.

W krakowskim "HackYeah" uczestniczą m.in. programiści, graficy i kierownicy projektów z obszaru technologii informacyjnej (IT) z wielu krajów świata.