Prezydent Singapuru Tony Tan Keng Yam powiedział z kolei, że jego kraj może być trampoliną dla Polski ku rynkom wschodzącej Azji.

Obaj prezydenci uczestniczyli w Polsko-Singapurskim Forum Biznesowym zorganizowanym w poniedziałek w Warszawie.

Duda podkreślał w swoim wystąpieniu, że pierwsza w historii wizyta prezydenta Singapuru w Polsce wpisuje się w korzystny sposób w obecną politykę gospodarczą, realizowaną przez niego i rząd. Przypomniał zarazem, że obecnie ponad 80 proc. polskich obrotów handlowych to wymiana z państwami Unii Europejskiej.

Czy to źle, czy to dobrze, można oceniać różnie. Ja cieszę się oczywiście, że ten obrót międzynarodowy jest, cieszę się, że mamy w ramach UE partnerów wypróbowanych (...) Ale myślę, że przyszedł czas, że jest dzisiaj wielką ambicją i polskiego rządu, i polskiego prezydenta, ale także i polskich przedsiębiorców, którzy czują się silni także na rynku międzynarodowym, także na tym rynku europejskim, aby ze swoimi planami gospodarczymi, ze swoim rozwojem gospodarczym podążać dalej - mówił prezydent.

Jednym z takich nowych kierunków, dodał, może być właśnie Singapur. Chciałbym, by przedstawiciele polskiego biznesu, a także biznesu singapurskiego, wykorzystali tę unikatową szansę, jaka właśnie zostaje stworzona - powiedział Duda.

Zdaniem prezydenta, polsko-singapurska współpraca już zaczyna przynosić "miliardowe obroty między naszymi krajami". Dodał, że państwo to jest jednym z najważniejszych azjatyckich partnerów Polski, obok Chin, Indii i Wietnamu.

Zwracał uwagę, że właśnie z myślą o polskich firmach Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIiH) otwiera swoje przedstawicielstwa na świecie, m.in. w Singapurze.

Ocenił, że biuro to daje szansę na rozwój wzajemnych relacji gospodarczych i może służyć pomocą także singapurskim przedsiębiorcom, chcącym inwestować w Polsce. Podkreślał, że życzyłby sobie, by singapurscy przedsiębiorcy patrzyli na biuro PAIiH jako na miejsce, gdzie można znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania związane z polskim rynkiem.

Duda zaznaczył, że Singapur - choć jest relatywnie małym państwem - jest "gospodarczym kolosem". To Singapur jest właśnie tym azjatyckim tygrysem, państwem, o którym się mówi jako o drugim porcie oceanicznym na świecie. Jest potęgą handlową Azji - mówił.

Dlatego - jak mówił prezydent Polski - dziś trzeba zrobić wszystko, by zwiększyć kontakty gospodarcze między Polską a Singapurem. Zachęcam do tej współpracy, zachęcam do nawiązywania kontaktów, także w branży turystycznej. Singapur jest być może odległym państwem, ale państwem niezwykle ciekawym - mówił Duda. Z kolei, jak zaznaczył, dla mieszkańców Singapuru "ciekawym państwem jest Polska".

Prezydent Singapuru Tony Tan Keng Yam mówił natomiast, w swoim otwierającym Forum wystąpieniu, że polskie firmy odnajdą w Singapurze stabilne i przyjazne środowisko biznesowe.

Zwracał uwagę, że wymiana handlowa podwoiła się w ostatnich latach. Podczas gdy poziom inwestycji jest dość skromny, cieszę się bardzo, że wartość wzajemnych stosunków handlowych podwoiła się - z 292 mln euro dziesięć lat temu do 632 mln euro w zeszłym roku - powiedział prezydent.

Dodał, że można zauważyć aktywną współpracę między firmami obu państw. Jako przykład podał Keppel Seghers Belgium - oddział Keppel Infrastructure Holdings Ltd. z Singapuru, który wraz z firmą Budimex ukończył w grudniu 2015 r. w Polsce budowę spalarni odpadów komunalnych, połączonych z elektrownią generującą energię elektryczną. Jego zdaniem, pokazuje to, "jak wielką rolę odgrywa zarówno dla Polski, jak i Singapuru rozwój stosunków gospodarczych".

Prezydent Singapuru wskazywał też, że Polskę i Singapur wiele łączy. Mamy otwarte i chętne do współpracy gospodarki. Oba państwa ogromną wagę przykładają do strefy wolnego handlu i inwestycji. Polska jest niezwykle ważnym graczem w Unii Europejskiej i największą gospodarką w sercu Europy Środkowej i Wschodniej. Podobnie Singapur jest w sercu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN - PAP), co stwarza pozytywne możliwości dla polskich firm - mówił.

ASEAN, jak podkreślił prezydent Singapuru, jest jednym z najszybciej rosnących na świecie rynków; łącznie gospodarki ASEAN stanowią rynek wart 2,3 bln euro. W 2014 r. ASEAN był łącznie 7. największą gospodarką na świecie. Do 2030 r. ASEAN planuje być 4. największym wolnym rynkiem na świecie, którego łączne PKB wyniesie 9,1 bln euro - przekonywał.

Dodał, że współpraca gospodarcza pomiędzy naszymi krajami będzie jeszcze bardziej ułatwiona, gdy wejdzie w życie umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem. W ramach tej umowy, jak mówił, np. polskie firmy z sektora energetycznego będą mieć większe możliwości udziału w przetargach.

Prezydent Tony Tan podkreślał także, że Singapur może wiele wynieść z polskiego sukcesu gospodarczego. Pomimo niepokojącej perspektywy gospodarki światowej, Polska pozostaje nadal w fazie wzrostu - powiedział.

Moja wizyta w Polsce i na dzisiejszym Forum rozpoczyna nowy rozdział w relacjach handlowych pomiędzy Polską a Singapurem (...). Jestem przekonany, że to Forum umożliwi naszym firmom nawiązać ważne i korzystne dla obu stron partnerstwa- zaznaczył.

Singapur to jedno z najlepiej rozwiniętych państw świata. Leżąc nad cieśniną Malakka, stanowi bramę do Azji. Głównym atutem Singapuru jest jego strategiczne położenie, stabilność gospodarcza i polityczna oraz stworzenie pozytywnych warunków do prowadzenia biznesu, co sprzyja napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Singapur ma trzeci największy port świata i jest dobrze połączony infrastrukturalnie z rynkami Azji. Jest też w czołówce najbardziej innowacyjnych krajów świata (w 2016 r. zajął 2. miejsce w Global Innovation Index).

Według danych PAIiH, polski eksport do Singapuru wyniósł w 2016 r. 569 mln euro. W strukturze towarowej eksportu dominują statki, łodzie i "struktury pływające". Polski import z Singapuru wyniósł natomiast w 2016 r. 636 mln euro. Na koniec 2015 r. skumulowane singapurskie inwestycje w Polsce wyniosły 17 mln euro, zaś wartość skumulowanych polskich inwestycji w Singapurze na koniec 2015 r. sięgnęła 89 mln euro.