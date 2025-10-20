Współczesny biznes nie może ignorować znaczenia własności intelektualnej. Jak podkreśla Oliwia Czarnocka, patenty stanowią dziś aktywo przedsiębiorstwa, na równi z nieruchomościami czy parkiem maszynowym. Są również magnesem dla inwestorów, którzy zwracają uwagę, czy będą mieli wyłączność na dane rozwiązanie. Ekspertka podkreśla, że ochrona prawna innowacji to nie tylko zabezpieczenie własnego rynku, ale też możliwość generowania przychodów poprzez sprzedaż licencji innym podmiotom. Ułatwia też ekspansję na rynkach zagranicznych.

Klarowniejsza droga po granty

Oliwia Czarnocka wskazuje, że patenty można łatwo łączyć z finansowaniem zewnętrznym. Już na etapie starania się o nie, warto skorzystać ze wsparcia.

– To jest dobry moment, aby przyjść do rzecznika patentowego, skorzystać z jego porad, przygotować zgłoszenie patentowe – radzi i dodaje, że biuro JWP wspiera wnioski, wykazując jednostkom przydzielającym granty, że zgłaszana innowacja ma wysoki poziom nowości.

A nawet jeśli w grę nie wchodzą granty, kontaktu nie warto odkładać. Ekspertka JWP radzi, by z rzecznikiem patentowym skontaktować się już na etapie, gdy pierwsze testy w laboratorium wychodzą pozytywnie.

Błędy i mity związane z patentami

Oliwia Czarnocka opowiedziała też o największych mitach i błędach, które niweczą szanse na sukces. Wśród nich jest publiczne ujawnienie wynalazku przed zgłoszeniem go do Urzędu Patentowego. Nowe rozwiązania bywają pokazywane publicznie, prezentowane na targach, wprowadzanie do obrotu.

– W ten sposób traci się taki przymiot nowości, który jest konieczny do uzyskania patentu – przestrzega ekspertka.

Obala też mit o „patencie na cały świat” i wyjaśnia, co rzeczywiście trzeba zrobić, aby mieć ochronę.

Na terenie Polski koszt uzyskania patentu i ochrony przez 20 lat wynosi w granicach miesięcznego wynagrodzenia średniej klasy specjalisty. W przypadku ekspansji na rynki europejskie czy globalne, koszty te mieszczą się w przedziale od kwartalnego do rocznego wynagrodzenia. W zamian przedsiębiorca zyskuje spokój a także możliwość budowania tzw. murów patentowych, np. 50 patentów na jeden produkt. Taka strategia skutecznie zniechęca konkurencję do próby podrobienia rozwiązania.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.