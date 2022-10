Freedom Finance Europe to broker giełdowy, będący częścią holdingu Freedom Holding Corp, notowanego na NASDAQ. Otwarcie przedstawicielstwa w Polsce jest związane z realizowaną strategią rozwoju firmy. Zakłada ona dalszą ekspansję w Europie w celu wzmocnienia obecności w tej części świata. Dotychczas broker otworzył swoje biura w Niemczech, Hiszpanii, we Francji, w Grecji i na Cyprze.

– Polska jest niezwykle interesującym rynkiem dla Freedom Finance Europe. To jeden z największych krajów w Europie, a jednocześnie młoda i dynamiczna gospodarka. Bazując na naszym bogatym doświadczeniu, zarówno w Europie Zachodniej, jak i Wschodniej, możemy zaoferować polskim inwestorom najlepszą obsługę i najbardziej efektywne sposoby lokowania kapitału – skomentowała debiut na polskim rynku Olena Bondar, dyrektor biura Freedom Finance Europe Poland. Dodała, że ma nadzieję, iż niezawodne i efektywne produkty i usługi inwestycyjne dostępne dla użytkowników platformy Freedom24 będą się cieszyły dużym zainteresowaniem na szybko rozwijającym się i obiecującym polskim rynku.

Podobnie jak w innych krajach, w których działa firma, Freedom Finance Europe zapewnia inwestorom w Polsce bezpośredni dostęp do giełd amerykańskich, europejskich i azjatyckich. Oferuje ponad 1 mln instrumentów finansowych, w tym akcje, obligacje, opcje i fundusze exchange-traded. Oprócz tego daje dostęp do rzadkiej usługi na rynku europejskim. Mowa o możliwości zakupu akcji na rynku amerykańskim po cenach IPO („Initial Public Offering”), czyli przed oficjalnym ich wprowadzeniem do obrotu. Inwestor, który nabył papiery przed debiutem, może sprzedać je już w pierwszym dniu notowań lub trzymać je na koncie przez wiele lat w ramach długoterminowych inwestycji.

Produkty oferowane przez firmę są dostępne za pośrednictwem platformy handlowej Freedom24. Umożliwia ona otwarcie konta inwestycyjnego, które pozwala na kupowanie papierów wartościowych w jej sklepie internetowym oraz handlowanie na giełdach. Użytkownik otrzymuje też powiadomienia o zbliżających się IPO. Może również otrzymać informacje o 265 spółkach, w których akcje zainwestowali dotychczas po cenie IPO klienci Freedom Finance.

Firma prezentuje poza tym wyniki inwestycji w nowe spółki giełdowe, w których klienci uczestniczyli od 2012 r. Jak się oblicza, średni zwrot na koniec okresu blokady akcji wynosi 53 proc.

Rejestracja oznacza także dostęp do darmowej aplikacji mobilnej oraz bezpłatne doładowanie konta kartą kredytową lub przelewem. Warto dodać, że aplikacja, która jest możliwa do zainstalowania zarówno na urządzeniach z systemem iOS, jak i Android umożliwia handel opcjami na akcje i ETF-y. Wystarczy wybrać interesujący papier wartościowy, a po kliknięciu w niego otrzymuje się wykres i inne dane o tym aktywie. Na stronie można wybrać datę wygaśnięcia i cenę wykonania (strike). Im bliżej strike jest do obecnej ceny, tym droższa jest opcja. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji: Call lub Put, w zależności od tego, czy przewiduje się wzrost, czy spadek ceny. Przy czym cena jest podana za partię, która zawiera 100 akcji. Następny etap to zatwierdzenie zakupu opcji właściwym przyciskiem. Potem już pozostaje czekać na datę jej wygaśnięcia lub można ją sprzedać przed jej nadejściem.

Przez pierwsze 30 dni od daty otwarcia konta od użytkownika nie jest pobierana prowizja za obsługę. Po upływie tego czasu zmienia się automatycznie na opcję Smart, co oznacza naliczanie prowizji za akcję na poziomie 0,02 euro, za powiadomienie SMS 0,05 euro oraz opłatę kartą w wysokości 2,5 proc.

Holding Freedom Holding Corp ma siedzibę w USA. Jego działalność jest regulowana przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Natomiast jeśli chodzi o Freedom Finance Europe Ltd, to jego działalność reguluje Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC). Firma działa zgodnie z zasadami MiFID II, reżimu regulacyjnego o wysokim poziomie ochrony inwestorów.

Niedawno Freedom Holding Corp. opublikował wyniki finansowe za I kwartał roku fiskalnego 2023, który zakończył się 30 czerwca 2022 r. Holding odnotował 227 mln dol. przychodów, co oznacza wzrost o 56 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Freedom Finance Europe odpowiadał za 69,5 mln dol., czyli 31 proc. całkowitego przychodu netto. Baza klientów holdingu stanowi natomiast już 479 tys. Dla porównania w marcu tego roku było to o 17 proc. mniej.

Firma działa na rzecz inwestorów, nie zapominając przy tym o potrzebujących. W sierpniu tego roku Freedom Finance Europe przekazała Ukrainie 2 mln euro w ramach pomocy humanitarnej na zakup ambulansów. Środki zostały przekazane za pośrednictwem platformy fundraisingowej UNITED24, powstałej z inicjatywy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. To kolejna darowizna zrobiona w tym roku przez firmę. W maju przekazała bowiem 2,7 mln euro ukraińskim organizacjom charytatywnym „Twój Filar” i „Pomóżmy Razem” oraz humanitarnej inicjatywie Help Ukraine Center.

