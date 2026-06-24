Nawet 3500 zł wsparcia. Komu przysługuje bon ciepłowniczy i od kiedy można składać wnioski?

Nadchodzący sezon grzewczy budzi w wielu polskich domach uzasadniony niepokój. Z dniem 30 czerwca 2026 roku wygaśnie mechanizm tzw. maksymalnej ceny dostawy ciepła, który przez ostatnie miesiące chronił odbiorców przed podwyżkami. W celu złagodzenia skutków powrotu do rynkowych cen energii, państwo wprowadziło bon ciepłowniczy. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, skierowane do gospodarstw domowych o niższych dochodach, które korzystają z ciepła systemowego (ogrzewanie z sieci miejskiej).

Program ma charakter celowy – jego zadaniem jest "zamortyzowanie" szoku cenowego, który może dotknąć najmniej zamożne rodziny. Wsparcie nie jest przyznawane automatycznie; każdy zainteresowany musi samodzielnie dopełnić formalności w wyznaczonym terminie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wytyczne, które pomogą przejść przez proces wnioskowania krok po kroku.

Kto może ubiegać się o wsparcie? Limity dochodowe

Bon ciepłowniczy nie jest świadczeniem powszechnym. Ustawodawca precyzyjnie określił progi dochodowe, które kwalifikują do otrzymania pomocy. Limity prezentują się następująco:

3272,69 zł – w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych.

– w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych. 2454,52 zł na osobę – w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych.

Ważnym udogodnieniem dla wnioskodawców jest zastosowanie zasady "złotówka za złotówkę". Co to oznacza w praktyce? Jeśli dochody Twojego gospodarstwa nieznacznie przekraczają wyznaczone progi, wciąż masz szansę na wsparcie. W takim przypadku kwota bonu zostanie po prostu pomniejszona o wartość tego przekroczenia. Jedynym ograniczeniem jest dolna granica wypłaty, która wynosi 20 złotych. Jeśli po obliczeniach kwota świadczenia wyszłaby niższa, bon nie zostanie przyznany.

Harmonogram składania wniosków. Nie przegap dat

Czas na złożenie dokumentów jest ściśle określony. Wnioski można składać w terminie od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r. Dokumenty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Gdzie składać wnioski? Miejscem docelowym jest urząd gminy lub miasta, właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W większości miast za obsługę świadczeń odpowiadają Centrum Usług Społecznych, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) lub bezpośrednio urzędy miast. Wniosek możesz złożyć na kilka sposobów:

Osobiście : Udając się do odpowiedniego urzędu w godzinach jego pracy. Warto sprawdzić godziny otwarcia w swoim mieście, gdyż mogą się one różnić (często w czwartki urzędy pracują dłużej).

: Udając się do odpowiedniego urzędu w godzinach jego pracy. Warto sprawdzić godziny otwarcia w swoim mieście, gdyż mogą się one różnić (często w czwartki urzędy pracują dłużej). Pocztą : Wysyłając wniosek listem poleconym na adres urzędu.

: Wysyłając wniosek listem poleconym na adres urzędu. Online: To najwygodniejsza forma. Wnioski przyjmuje platforma gov.pl, aplikacja mObywatel oraz platforma ePUAP. Pamiętaj, że wniosek elektroniczny musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Bon ciepłowniczy 2026. Ile wyniesie?

Wysokość bonu ciepłowniczego jest uzależniona od kosztów ciepła systemowego netto, ponoszonych przez gospodarstwo domowe. Ustawodawca przyjął trzy progi:

1000 zł – jeśli cena ciepła netto mieści się w przedziale 170-200 zł/GJ.

– jeśli cena ciepła netto mieści się w przedziale 170-200 zł/GJ. 2000 zł – jeśli cena ciepła netto wynosi 200–230 zł/GJ.

– jeśli cena ciepła netto wynosi 200–230 zł/GJ. 3500 zł – jeśli cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Warto podkreślić, że dla jednego gospodarstwa domowego (pod jednym adresem) przysługuje tylko jeden bon. Jeśli o świadczenie wystąpi kilka osób zamieszkujących ten sam lokal, pieniądze otrzyma ta, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Co zrobić, aby otrzymać bon?

Aby otrzymać wsparcie, musisz udokumentować fakt korzystania z ciepła systemowego. Kluczowym dokumentem jest zaświadczenie wydane przez zarządcę budynku (spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę lub właściciela nieruchomości). Dokument ten potwierdza, że lokal korzysta z sieci ciepłowniczej, oraz wskazuje wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto.

Jeśli budynek nie ma wyznaczonego zarządcy lub istnieją inne przeszkody, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeśli natomiast gospodarstwo domowe jest bezpośrednim odbiorcą ciepła (ma umowę z przedsiębiorstwem energetycznym), zaświadczenie nie jest wymagane – wystarczy deklaracja we wniosku.

Czy najemca może wnioskować o bon?

Wielu wnioskodawców zadaje pytanie: czy najemca może ubiegać się o bon? Odpowiedź brzmi: tak. Prawo do bonu nie zależy od tytułu prawnego do lokalu (własność czy najem). Kluczowe jest faktyczne zamieszkiwanie w danym miejscu, które stanowi centrum życiowe wnioskodawcy. W przypadku gospodarstw wieloosobowych, do wniosku należy dołączyć dane wszystkich członków gospodarstwa.

Bon ciepłowniczy. Kiedy wypłata pieniędzy?

Gminy mają ustawowy czas na rozpatrzenie wniosków. Pieniądze nie trafią na konta natychmiast po złożeniu dokumentów. Zgodnie z ustawą, wypłata bonu za okres 2026 roku nastąpi w IV kwartale 2026 roku. Środki są wypłacane jednorazowo, przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Warto upewnić się, że numer konta podany w dokumentach jest poprawny – błąd w numerze może znacząco opóźnić otrzymanie środków.

Jak wypełnić wniosek bez błędów?

Ministerstwo Energii udostępniło na swoich stronach BIP wzory wniosków. Korzystanie z nich jest wysoce zalecane. Dlaczego? Wzory zawierają wszystkie niezbędne rubryki, co minimalizuje ryzyko, że wniosek zostanie zwrócony do poprawy. Ujednolicona forma przyspiesza pracę urzędników, co oznacza szybsze rozpatrzenie Twojej sprawy. Przed wysłaniem wniosku upewnij się, że masz przy sobie:

Numer PESEL wszystkich członków gospodarstwa domowego.

wszystkich członków gospodarstwa domowego. Dane dotyczące dochodów z 2025 roku (pamiętaj, że urzędy mogą weryfikować te dane w systemach podatkowych).

z 2025 roku (pamiętaj, że urzędy mogą weryfikować te dane w systemach podatkowych). Dokumentację od zarządcy budynku dotyczącą kosztów ciepła (o ile jest wymagana).

Czy bon ciepłowniczy obejmuje ogrzewanie gazowe lub elektryczne?

Nie. Bon ciepłowniczy jest przeznaczony wyłącznie dla gospodarstw domowych korzystających z tzw. ciepła systemowego, czyli ogrzewania dostarczanego z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Czy w przypadku domu jednorodzinnego można dostać bon?

Bon przysługuje osobom korzystającym z ciepła systemowego. Większość domów jednorodzinnym korzysta z indywidualnych źródeł ogrzewania (kotły gazowe, pompy ciepła, węgiel, drewno). Jeśli jednak Twój dom jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, również możesz ubiegać się o to świadczenie.

Pomyłka we wniosku. Co zrobić?

Jeśli złożyłeś wniosek i zorientowałeś się, że popełniłeś błąd, jak najszybciej skontaktuj się z urzędem, w którym złożyłeś dokumenty. Możliwe będzie złożenie korekty wniosku, ale trzeba to zrobić przed zakończeniem procesu weryfikacji.