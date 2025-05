3000 zł dofinansowania do urlopu. Jak ubiegać się o dopłaty do wczasów od pracodawcy?

Świadczenie zwane "wczasami pod gruszą" to forma dofinansowania do urlopu, dostępna na wniosek pracownika wyłącznie w firmach, które utworzyły Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Dofinansowanie to pochodzi ze środków zgromadzonych na tym Funduszu. Obowiązek tworzenia ZFŚS dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Głównym celem Funduszu jest wspieranie pracowników i ich rodzin w poprawie jakości życia, w tym w planowaniu wypoczynku.

Nie wszyscy dostają "wczasy pod gruszą"

Warto zaznaczyć, że nie jest to automatyczny dodatek do pensji. Zasady przyznawania i wysokość świadczenia zależą od wewnętrznych regulaminów zakładu pracy i są uzależnione od spełnienia określonych kryteriów, takich jak m.in. długość urlopu, a przede wszystkim sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika (w przeciwieństwie do powszechnego przekonania, że dochód, staż czy kwalifikacje nie mają znaczenia – w praktyce regulaminy ZFŚS często uwzględniają sytuację materialną).

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać nawet 3000 zł dofinansowania do urlopu?

Aby pracownik mógł otrzymać to świadczenie, muszą być spełnione dwa kluczowe warunki: po pierwsze, pracodawca musi obligatoryjnie prowadzić ZFŚS, a po drugie, pracownik musi skorzystać z urlopu wypoczynkowego trwającego minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku.

Ile wynosi dofinansowanie do urlopu?

Maksymalna kwota dofinansowania w 2025 roku jest powiązana z wysokością podstawowego odpisu na ZFŚS i wynosi 2 723,40 zł. Pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach mogą otrzymać wyższą kwotę, przekraczającą 3 000 zł. Wypłata świadczenia następuje najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu.