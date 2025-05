Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, który zmienia dotychczasowe warunki wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających jako jednostki budżetowe. Nowelizacja przewiduje wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego – zgodnie z ustawą budżetową na 2025 rok. Zmiany mają wejść w życie już dzień po ogłoszeniu przepisów, a nowe stawki będą obowiązywały od 1 stycznia 2025 r., co oznacza także wypłatę wyrównania.

Wynagrodzenie zasadnicze – nowy poziom minimalny

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z 17 lipca 2014 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 2281 ze zm.) wprowadza zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Zmiana umożliwi pracodawcy będącemu podmiotem leczniczym działającym w formie jednostki budżetowej ustalenie wynagrodzenia pracownika co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Proponowane zmiany pozwolą także na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracowników o przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2025 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej (105,0%).

Maksymalne stawki nawet do 14,5 tys. zł

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia.

Minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach od I do XX będą wynosiły od 4666 zł do 4860 zł, natomiast maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego będą wynosiły od 6860 zł do 14550 zł. Pozwoli to na ustalenie przez pracodawcę wynagrodzenia pracowników na poziomie nie niższym niż 4666 zł.

Nowe stawki i wyrównanie wynagrodzenia

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podwyższone stawki wynagrodzenia zasadniczego będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2025 r. Oznacza to, że pracownicy dostaną wyrównanie wynagrodzenia.