Czy 2 maja 2025 jest dniem wolnym od pracy?

2 maja 2025 roku nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że formalnie jest to dzień roboczy. Jednak ze względu na przypadające w tym roku Święto Konstytucji 3 Maja w sobotę, pracodawcy mają obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny dla pracowników. Wiele firm decyduje się na udzielenie wolnego właśnie 2 maja, co sprawia, że dla wielu osób będzie to dzień wolny od pracy. Ponadto, 2 maja 2025 roku jest dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej, właśnie przypadające w sobotę Święto Konstytucji 3 Maja.

Czy 2 maja 2025 jest dniem handlowym?

2 maja 2025 roku jest dniem handlowym. Nie obowiązują wówczas żadne ograniczenia dotyczące handlu, więc sklepy mogą być otwarte. Jednak ze względu na długi weekend majowy, niektóre placówki mogą zdecydować się na skrócenie godzin otwarcia, a małe lokalne sklepy mogą nawet być zamknięte.

Czy 2 maja 2025 są otwarte sklepy?

Większość sklepów, w tym duże sieci handlowe, takie jak: Biedronka, Lidl, Auchan, Aldi, Kaufland czy Carrefour, będzie otwarta 2 maja 2025 roku. Sklepy te będą działać w standardowych godzinach pracy, choć niektóre mogą wprowadzić zmiany w harmonogramie. Również mniejsze sklepy, takie jak Żabka, będą otwarte, ale warto sprawdzić godziny otwarcia konkretnej placówki.​

Sklepy będą zamknięte 1 i 3 maja

Jednak nie przez całą majówkę 2025 będziemy mogli zrobić zakupy we wszystkich sklepach. 1 maja (czwartek) i 3 maja (sobota) to dni ustawowo wolne od pracy, co oznacza, że większość sklepów będzie wówczas zamknięta. Dotyczy to zarówno dużych sieci handlowych, jak i mniejszych sklepów. Otwarte mogą być jedynie niektóre sklepy osiedlowe, prowadzone przez właścicieli, np. niektóre placówki Żabki, o ile pracuje w nich franczyzobiorca.

Co z urzędami 2 maja 2025? Będą otwarte czy zamknięte?

Choć 2 maja nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wiele urzędów będzie tego dnia nieczynnych. Dotyczy to m.in. administracji rządowej, w tym ministerstw i urzędów centralnych, które zgodnie z zarządzeniem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mają mieć wolne 2 maja. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku instytucji, takich jak ZUS, KRUS czy ARiMR.​ Jeśli chodzi o urzędy samorządowe, nie ma tu reguły. W większych miastach urzędy będą w większości czynne, w mniejszych - nie. Dlatego przed udaniem się do konkretnej placówki, warto sprawdzić na stronie internetowej komunikaty dotyczące godziny otwarcia w dniu 2 maja 2025 roku.

2 maja 2025 roku, choć nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dla wielu osób będzie dniem wolnym ze względu na decyzje pracodawców. Sklepy będą otwarte, ale warto sprawdzić godziny otwarcia konkretnej placówki. Urzędy mogą być nieczynne, dlatego lepiej zaplanować załatwianie spraw urzędowych na inny dzień. Pamiętajmy również, że 1 i 3 maja sklepy będą zamknięte, więc warto zaplanować zakupy odpowiednio wcześniej.