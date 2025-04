Urlop na umowie zlecenie. Czy to możliwe? Będziecie zaskoczeni

Ponieważ umowa zlecenie podlega Kodeksowi cywilnemu, a nie Kodeksowi pracy, osoba wykonująca zlecenie nie nabywa automatycznie praw typowych dla pracowników, w tym prawa do płatnego, corocznego urlopu wypoczynkowego. Zleceniobiorca nie ma statusu pracownika w świetle Kodeksu pracy, co oznacza brak ustawowego uprawnienia do urlopu.

Mimo braku ustawowego uprawnienia do urlopu, strony umowy zlecenia mają możliwość wprowadzenia zapisu o płatnych dniach wolnych dla zleceniobiorcy. Opierając się na zasadzie swobody umów, zleceniodawca i zleceniobiorca mogą wspólnie uzgodnić, że zleceniobiorcy przysługuje określona liczba dni wolnych od pracy, za które otrzyma wynagrodzenie.

Zapis dotyczący urlopu w umowie zlecenie

Jak podaje portal sdworx.pl, formułując w umowie zlecenia zapisy dotyczące przerw w realizacji zadań, kluczowe jest unikanie terminu "urlop", który jest charakterystyczny dla Kodeksu pracy. Zamiast tego, zaleca się użycie określeń neutralnych, takich jak "odpłatna przerwa w świadczeniu usług" lub "czas wolny od wykonywania zlecenia". W treści umowy należy precyzyjnie wskazać, jaki jest wymiar tych przerw (np. liczbę dni rocznie/miesięcznie), zasady ich zgłaszania i wykorzystania (np. konieczność uprzedniego poinformowania zleceniodawcy) oraz czy i w jakiej wysokości przysługuje za nie wynagrodzenie.

Określenia takie jak "urlop bezpłatny" czy "urlop na żądanie" są ściśle związane z umową o pracę i nie znajdują zastosowania w przypadku umowy zlecenia. Jednak strony umowy zlecenia mają swobodę w ustaleniu zasad korzystania przez zleceniobiorcę z przerw w realizacji zadań, które mogą być zarówno płatne, jak i nieodpłatne. Kluczowe jest precyzyjne uregulowanie tych kwestii w treści samej umowy.

Dofinansowanie do wypoczynku a umowa zlecenie

Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia nie posiadają ustawowego uprawnienia do świadczeń o charakterze socjalnym, w tym dofinansowania do wypoczynku. Jednak zleceniodawca ma możliwość dobrowolnego przyznania takiego wsparcia, np. w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), pod warunkiem, że regulamin Funduszu na to zezwala. Wówczas dofinansowanie może być dostępne dla zleceniobiorców spełniających określone kryteria, zazwyczaj związane z sytuacją materialną czy rodzinną.

Umowa zlecenie a długość urlopu

Okresy pracy realizowanej na podstawie umowy zlecenia nie są wliczane do stażu zatrudnienia, od którego zależy wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego w przypadku późniejszego podjęcia pracy na etacie (na podstawie umowy o pracę). Oznacza to, że nawet wieloletnie świadczenie usług w ramach umów zlecenia nie wpłynie na długość urlopu.

Umowa zlecenie a L4 i zasiłek chorobowy

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie nie nabywają automatycznie prawa do "L4" ani zasiłku chorobowego. Możliwość skorzystania z płatnego zwolnienia w przypadku choroby pojawia się dopiero po przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w ZUS. Aby uzyskać prawo do zasiłku z tego ubezpieczenia na zasadach zbliżonych do pracowników etatowych, zleceniobiorca musi opłacać składkę chorobową przez co najmniej 90 dni bez przerwy.