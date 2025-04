Wniosek o odbiór dnia wolnego za święto w sobotę

W 2025 roku Święto Konstytucji 3 Maja wypada w sobotę. To oznacza, że osoby pracujące od poniedziałku do piątku mają prawo do odbioru dodatkowego dnia wolnego od pracy. Ale nie stanie się to automatycznie – często trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Zobacz, jak to zrobić i do kiedy złożyć, by nie przepadło. W artykule wzór wniosku PDF do pobrania.