INFOR to największy polski dostawca profesjonalnych informacji z zakresu prawa, finansów, gospodarki, a także aktualnych wydarzeń. Firma działa na rynku 37 lat. Założycielem i właścicielem firmy jest Ryszard Pieńkowski. W skład Grupy INFOR wchodzi spółka INFOR PL S.A. oraz spółka o profilu technologicznym INFOR IT sp. z o.o.

I. Zakres obowiązków obejmuje:

1. Odpowiedzialność operacyjną za spółkę INFOR PL S.A.

2. Regularne raportowanie wyników strategii oraz kluczowych inicjatyw właścicielowi firmy, budując zaufanie i transparentność w komunikacji.

3. Opracowywanie i realizację długoterminowej strategii rozwoju grupy mediowej.

4. Nadzorowanie codziennej działalności firmy oraz optymalizację procesów biznesowych.

5. Zarządzanie budżetem firmy, monitorowanie wyników finansowych i zapewnienie rentowności.

6. Analizę nowych możliwości biznesowych i negocjacje z partnerami.

7. Zarządzanie zespołem, w tym budowanie i motywowanie pracowników.

8. Reprezentowanie firmy na zewnątrz oraz dbanie o relacje z interesariuszami zewnętrznymi.

II. Wymagania wobec kandydatów:

1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z mediami, zarządzaniem lub ekonomią.

2. Udokumentowane doświadczenie w cyfryzacji serwisów internetowych, obejmujące projektowanie, wdrażanie i optymalizację nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, zgodnie z najnowszymi trendami i wymaganiami technologicznymi.

3. Minimum 10-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży mediowej jest warunkiem koniecznym.

4. Umiejętności analityczne, strategiczne myślenie oraz zdolność do podejmowania decyzji.

5. Silne umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.

6. Znajomość zasad zarządzania finansami i budżetowaniem.

7. Umiejętność budowania i motywowania zespołu.

8. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku.

III. Dodatkowym atutem będą:

1. Kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i kierowania złożonymi projektami.

2. Doświadczenie w branży mediowej oraz kompleksowym zarządzaniu zespołami pracowników.

3. Umiejętność wyznaczania i realizowania strategicznych celów biznesowych.

4. Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych.

IV. Oferujemy:

1. Szeroki pakiet benefitów na poziomie executive.

2. Możliwość pracy w intrygującym środowisku i wpływania na rozwój firmy.

3. Profesjonalne szkolenia i wsparcie w rozwoju zawodowym.

4. Stabilność zatrudnienia i możliwość długoterminowej współpracy.

V. Wymagane dokumenty:

1. Rozbudowany życiorys zawodowy z uwzględnieniem doświadczenia, wykształcenia i certyfikacji.

2. Pisemne referencje i rekomendacje będą dodatkowym atutem.

VI. Zgłoszenia:

Prosimy o składanie zgłoszeń w formie elektronicznej poprzez formularz aplikacyjny lub adres mailowy hello@helloatwork.com bądź w formie papierowej w zamkniętych kopertach na adres korespondencyjny ul. Marcina Kasprzaka 29/123, 01-234 Warszawa w terminie do dnia 31 marca 2025 roku do godziny 16:00. Decyduje data wpływu zgłoszenia do firmy.

Przesłane zgłoszenia zostaną zebrane i poddane ocenie, a Klientowi zostaną przedstawieni wyselekcjonowani Kandydaci spełniający kluczowe wymagania postawione na omawianym stanowisku.

Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata oraz do skorzystania z usług doradcy zewnętrznego w trakcie postępowania.

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.