Decyzja RIO: Wynagrodzenie nieuzasadnione

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, w ramach kontroli w gminie Nowy Dwór, poddała analizie wypłatę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycielom w okresie przerw świątecznych. W wyniku kontroli zakwestionowano praktykę wypłacania tych środków. Zdaniem RIO, nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, takich jak świąteczne przerwy zimowe.

Jak wskazano w pokontrolnym wystąpieniu, "wypłata wynagrodzenia za niezrealizowane w okresie przerw świątecznych godziny ponadwymiarowe nie ma umocowania w obowiązującym porządku prawnym”. Izba wyjaśniła, że w tym czasie szkoły nie organizują zajęć, co oznacza, że nauczyciele nie są gotowi do ich prowadzenia, a to jest warunkiem uzasadniającym wypłatę wynagrodzenia za pracę niewykonaną.

Co mówi prawo? Gotowość do pracy kluczowa

RIO powołała się na przepisy Kodeksu pracy, według których wynagrodzenie przysługuje za wykonaną pracę. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracownik jest gotowy do pracy, ale z przyczyn dotyczących pracodawcy nie może jej wykonać. W przypadku nauczycieli w okresie przerw świątecznych taki warunek nie jest spełniony.

Przerwy świąteczne w roku szkolnym

Jak podaje portal samorzad.pap.pl zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zimowa przerwa świąteczna trwa od 22 lub 23 grudnia do 31 grudnia, w zależności od kalendarza. W tym czasie szkoły są zwolnione z obowiązku organizowania zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.