Pracownik ma prawo do zwolnienia lekarskiego, jeśli jego stan zdrowia uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków służbowych. W takim przypadku otrzymuje on świadczenie chorobowe, stanowiące część wynagrodzenia. Podczas trwania zwolnienia lekarskiego pracownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkich czynności, które mogłyby utrudnić powrót do zdrowia, w tym od podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej.

Wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe, wypłacane przez pracodawcę lub ZUS, wynosi co najmniej 80 proc. lub 100 proc. podstawy wymiaru tego świadczenia. Odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzenia chorobowego spoczywa na pracodawcy przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy (14 dni dla osób powyżej 50. roku życia). Po upływie tego okresu świadczenie wypłaca wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak policzyć wynagrodzenie chorobowe?

Zastanawiasz się, jakie wynagrodzenie przysługuje Ci, jeśli zachorujesz? Otóż prawo gwarantuje Ci określoną minimalną kwotę, która jest obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Nawet jeśli zarabiasz najniższą pensję, to podczas choroby dostaniesz co najmniej 80 proc. tej kwoty pomniejszonej o składki ZUS. Na przykład, od stycznia 2024 roku, jeśli zarabiasz minimalną pensję 4666 zł, to podczas choroby dostaniesz co najmniej 3660,42 zł miesięcznie.

Jak policzyć, ile dostaniesz za każdy dzień zwolnienia? Weźmy przykład minimalnej pensji. Najpierw dzielimy tę kwotę przez liczbę dni w miesiącu, czyli przez 30. Wynik to kwota, którą otrzymasz za każdy dzień, gdy jesteś chory. Na przykład, teraz za każdy dzień zwolnienia przy minimalnej pensji dostaniesz około 123 zł.

Pracujesz na część etatu i masz minimalne wynagrodzenie? Jeśli zachorujesz, Twoje świadczenie chorobowe będzie obliczone proporcjonalnie do Twojego wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że otrzymasz mniejszą kwotę niż osoba pracująca pełny etat, ale zasady obliczeń są takie same.

Wyższe wynagrodzenie chorobowe. Co się zmieni od 2025 roku?

W związku z podwyżką płacy minimalnej od 1 stycznia 2025 roku, osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim mogą spodziewać się wyższego wynagrodzenia. Po uwzględnieniu wszystkich potrąceń, za każdy dzień choroby otrzymamy około 134 zł, co oznacza wzrost o ponad 10 zł w porównaniu do poprzedniego roku. Przedstawione wyliczenia odnoszą się do osób, których wynagrodzenie wynosi dokładnie minimalną pensję. Pracownicy zarabiający powyżej tej kwoty będą otrzymywać za czas choroby proporcjonalnie wyższe świadczenie.

