Warmińsko–Mazurski Oddział Straży Granicznej poszukuje do pracy osób komunikatywnych, kreatywnych i zainteresowanych bezpieczeństwem publicznym.

Proces rekrutacji

Kandydaci muszą mieć ukończoną szkołę średnią i być niekarani. Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje formalności związane ze złożeniem dokumentów i ich weryfikacją, wstępną rozmowę kwalifikacyjną oraz badania psychologiczne. Drugi etap to egzamin z wiedzy ogólnej, znajomości języka obcego, sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowo kandydaci przechodzą badania lekarskie i test na wariografie.

Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji, dołączą do Straży Granicznej. Po ślubowaniu i kilkumiesięcznym szkoleniu zostaną skierowane do ochrony granicy w placówkach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Funkcjonariusz Straży Granicznej - zarobki

Szkolenie na kursanta SG trwa około 4 miesięcy w służbie przygotowawczej. Do 26. roku życia miesięczne wynagrodzenie wynosi prawie 5 500 zł netto (na rękę). Powyżej 26. roku życia miesięczne wynagrodzenie wynosi ponad 5 100 zł netto. Kontroler, młodszy asystent SG (bezpośrednio po ukończeniu szkolenia) w służbie przygotowawczej do 26. roku życia zarabia miesięczne prawie 6 100 zł netto. Powyżej 26. roku życia miesięczne wynagrodzenie wynosi prawie 5 600 zł netto. Funkcjonariusz SG w służbie stałej (na najniższym stanowisku służbowym) do 26. roku życia zarabia ponad 6 300 zł netto. Powyżej 26. roku życia średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi ponad 5 800 zł netto.