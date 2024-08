Gazeta podkreśla, że niemieccy inwestorzy zrealizowali w 2023 r. 36 bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce. "To 16 proc. wszystkich projektów ogłoszonych w naszym kraju w ubiegłym roku, wynika z badania EY. Dzięki nim powstanie ponad 2 tys. miejsc pracy" - zaznacza "PB".

Niemcy numerem jeden w Europie

Dziennik zauważa, że więcej przedsięwzięć nie zrealizował żaden kraj europejski, a spoza Europy tylko USA - 52, dzięki którym powstanie 9,8 tys. etatów. "USA i Niemcy odpowiadają za 52 proc. miejsc pracy, które zostaną utworzone w Polsce dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym ogłoszonym w 2023 r. Na kolejnych miejscach znajdują się Wielka Brytania (1,3 tys. miejsc pracy) i Belgia (1199)" - czytamy.

Główne motywacje niemieckich firm

Wzrost kosztów, w tym cen energii na rynku niemieckim, skłania tamtejsze firmy do przenoszenia i rozbudowy zakładów produkcyjnych w innych regionach kontynentu. Z sukcesem konkurujemy o takie projekty. Nie ma co ukrywać - kwestia kosztów prowadzenia działalności ma tutaj kluczowe znaczenie. Badani inwestorzy wskazują, że to ich główna motywacja - zaznacza w rozmowie z "PB" partner w EY Polska Paweł Tynel.

Inną przyczyną jest dostęp do wykwalifikowanych pracowników. To w obliczu zwiększających się w Polsce kosztów pracy staje się naszym głównym atutem. Poza tym lokalizacja i bliskość geograficzna do rynków docelowych także bardzo pomagają, bo każdy kilometr dostawy więcej oznacza dodatkowe nakłady i czas na dowóz produktów w ramach całego łańcucha dostaw. Nie działamy jednak w odosobnieniu. Tymi samymi inwestycjami zainteresowane są inne kraje z naszego regionu. Polska ma jednak duży rynek wewnętrzny, co dla niektórych inwestycji może mieć istotne znaczenie - podkreślił Tynel.

Gazeta wskazuje, że niemieckie firmy szerzej wychodzą z inwestycjami za granicę, czego beneficjentem jest m.in. region CESA (Europa Środkowa, Wschodnia, Południowo-Wschodnia i Azja Środkowa).

Zmiana struktury inwestycji

W ostatnich latach zmieniła się struktura zagranicznych inwestycji niemieckich firm. Widzimy zwiększoną chęć w firmach z takich branż, jak produkcja maszyn i urządzeń (wzrost z 8,5 proc. w całości niemieckich inwestycji w 2019 r. do 11,6 proc. w 2023 r.), podczas gdy niemiecka branża oprogramowania i IT inwestuje dziś znacznie mniej (spadek z 10,9 proc. w 2019 r. do 8,5 proc. w 2023 r.). Niemcy są liderami BIZ w regionie CESA, a w ostatnich latach połowa z nich była związana z przemysłem - podkreśla w rozmowie z "PB" Tynel.

W Serbii niemieckie firmy zrealizowały 20 inwestycji, w Rumunii 16, a na Węgrzech 15 - dodaje "PB".