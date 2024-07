Wdrożenie propozycji MEN, to wielki cios dla strony kościelnej i wielkie utrudnienie dla rodziców dzieci wierzących (dzieci będą musiały "krążyć" między szkołą a budynkami przy kościołach). Kluczowe jest jednak, czy MEN zapłaci za pracę katechetów. I na to pytanie nie znamy dziś odpowiedzi.

Nie wiemy też, czy byłaby jedna płatność za to rozwiązanie (pokrycie kosztów pracy nauczycieli) czy dwie płatności:

Byłoby to niezwykłe rozwiązanie sporu o lekcje religii, który obserwujemy. Teoretycznie nic nie zmieniłoby - dwie lekcje. W praktyce powrót religii do sal katechetycznych, to wielka rewolucja.