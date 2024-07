Dwa postulaty ZNP częściowo poprawią sytuację nauczycieli pracujących za darmo przy wycieczkach:

Postulat 1 - wyjazdy na szkolne wycieczki, to zapłata za zaplanowane godziny ponadwymiarowe (niezrealizowane)

nauczycielowi, który w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych ma wyjechać z uczniami na wycieczkę szkolną poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, winno być wydane przez dyrektora szkoły polecenie wyjazdu służbowego (tzw. delegacja)

koszt wyjazdu służbowego nauczyciela (w tym koszt jego udziału w wycieczce szkolnej) winien być pokryty przez pracodawcę (szkołę)

czas pracy w trakcie wyjazdu służbowego (w tym na wycieczce szkolnej) winien być rozliczony i odpowiednio wynagrodzony

w trakcie wycieczki nauczyciel winien mieć zagwarantowane odpowiednie okresy odpoczynku.

ZNP chce zakończenia takich sytuacji:

dyrektorzy odmawiają wydania nauczycielom tzw. delegacji

koszty wyjazdu nauczyciela na wycieczkę nie są pokrywane przez szkołę, a przez uczniów albo ich rodziców, co często prowadzi do nieporozumień

czas pracy nauczyciela na wycieczce nie jest rozliczany i odpowiednio wynagradzany

ze względu na zbyt małą liczbę nauczycieli oddelegowanych do pracy na wycieczkach dochodzi do naruszenia norm prawa pracy gwarantujących minimalne okresy odpoczynku pracowniczego;

Ma go otrzymać nauczyciel z funkcją kierownika wycieczki.

Pozostałe postulaty nauczycieli w artykule: 14 postulatów nauczycieli: 15% podwyżki, nagroda 350%, ponadwymiarowe jak nadgodziny, zmiany w dodatkach - wycieczki i trudne warunki

Nauczyciele - wycieczki to nie rekreacja dla nas

Nauczyciele podnoszą, że na wycieczki nie jeżdżą po to, aby odpoczywać - zajmuje ich nadzór nad uczniami, opieka i zapewnienie im bezpieczeństwa.

Wiceprezes ZNP ZG Urszula Woźniak poinformowała niedawno o problemie wymagającym szybkiego rozstrzygnięcia jakim jest zapewnienie wynagrodzenia nauczycielom za pracę podczas wycieczek szkolnych – podkreśliła.

Więcej w artykule Infor.pl:

ZNP: wynagrodzenia nauczycieli za wycieczki szkolne. I utrzymanie pensum bez zmian

Rodzice o wycieczkach

Krystyna - Uważam, że wycieczki nie są konieczne do wychowania i rozumiem ogromną odpowiedzialność nauczycieli na takiej wycieczce. Ale nauczyciele podobnie jak inni pracują 40 godzin w tygodniu. I tak jak inni pracownicy powinni być w szkole codziennie od 8 do 16. W szkole sprawdzić klasówki , wypełnić dziennik, odpowiedzieć na pytania rodziców. Po 16 być po prostu niedostępni. Tylko oni na to się nie zgodzą. Bo moja koleżanka kończy pracę po godzinie 11 i idzie do domu, a ja siedzę do 16. Na brak warunków w szkole niech nie narzekają , bo ja pracując w banku muszę robić przelewy na kilkaset tysięcy przy sali pełnej klientów.

obiektywny - Nauczyciele, których znam unikają wycieczek jak ognia. Na szczęście nie są one obowiązkiem. Ale znam też szkoły, które zamieniły się w biura wycieczkowe co nie pozwala realizować reszcie nauczycieli materiału z którego są rozliczani przez wyniki matur.. No ale Pan dyrektor musi kilka razy w roku wraz z dworem pojeździć po świecie... gdzie w tym edukacja?

Anka - Przypuszczam że jako opiekunowie na wycieczkach mają i tak wszystko opłacone. Ci którzy tak narzekają , niech po prostu zmienią zawód, nikt nikogo na siłę nie trzyma.Jest cała masa nauczycieli bez podejścia do dzieci i bez odpowiedniej wiedzy. Dziecko które nie chce zostać w tyle i zdać dobrze egzaminy i tak musi korzystać z korepetycji za które nie płaci szkoła tylko rodzice z własnej kieszeni ! Zacznijcie najpierw wymagać od siebie a później wyciągacie rękę po kolejne nagrody i benefity. Nie tak to wszystko powinno wyglądać !

Miki - W mojek szkole nauczyciele sami namawiaja mlodziez na wycieczki . W tym bardzo czesto zagraniczne. Poza tym jedzie kilku nauczycirli i maja obowiazek wymieniac sie co osiem godzin opieka. W nocy 4 nauczycieli nie czuwa tylko 1. Roszczeniowosc tej grupy jest ogromna. Jak tak zle to zawsze mozna zmienic prace. Poza tym do zzkol trafia coraz gorsza kadra ale wymagajia z kosmosu. Kiedys powiedzialam nauczycielce aby zmienila prace jedli jest taka poszkodowana to odpowiedziala cyt. To wtedy bede musiala zatrudnic opiekunke do dziecka a tak po 5 godz. Wracam do domu i wtedy maz idzie do pracy. Jesli chodzi o wycieczki to nauczyciel jedzie za darmo wiec ma rekompensate za ten czas a i placa tez jest za caly miesiac. Jako prsc. Admin.w szkole tez chetnie pojechalabym na darmowa wycieczke ale kolejka nauczycieli czeka.