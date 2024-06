Włoskie wakacje z problemami

Włochy, tak jak wiele innych krajów śródziemnomorskich będą w tym roku wyjątkowo oblegane przez zagranicznych gości. Branża turystyczna szykuje się na rekordowy sezon. A im więcej turystów, tym więcej rąk do pracy potrzeba. I tu pojawia się problem. Włochy są kolejnym krajem, który zmaga się z brakiem wystarczającej liczby pracowników do obsługi wzmożonego ruchu turystycznego. Według szacunków włoskiego stowarzyszenia agencji pracy Assolavoro do wzięcia jest co najmniej 40 tysiącach wakatów w gastronomii, hotelach i na plażach.

Poszukiwani są pracownicy praktycznie każdej profesji związanej z turystyką. Chodzi nie tylko o kelnerów, kucharzy, barmanów i recepcjonistów, ale także animatorów zabaw dla gości hotelowych, pracowników wypożyczalnie sprzętu wodnego czy obsługi spa. Potrzebni są także didżeje do dyskotek, technicy dźwięku, oświetleniowcy, jak również osoby świadczące usługi foto-video w klubach, na koncertach i w hotelach.

Praca we Włoszech czeka

Pracownicy do obsługi zagranicznych gości poszukiwani są w większości turystycznych regionów we Włoszech. Wszędzie tam, gdzie znajdują się najpopularniejsze miejscowości, głównie nad morzem. Na samej Sardynii hotelarze i restauratorzy chcą zatrudnić 25 tysięcy pracowników sezonowych.

Wiele wakatów czeka również w kurortach położonych nad Adriatykiem. W regionie Emilia-Romania na północy Włoch do obsadzenia jest przynajmniej 5 tysięcy wolnych miejsc. Praca w pięknym otoczeniu włoskich zabytków i malowniczych krajobrazów może kusić pracowników z zagranicy. Włochów jednak przyciąga coraz mniej. Problem pojawia się przed sezonem już od lat.

Rekordowy sezon we Włoszech

Eksperci prognozują, że od czerwca do sierpnia 2024 turyści we Włoszech zarezerwują nawet 216 milionów miejsc noclegowych. Połowę z nich będą stanowić zagraniczni goście. Według danych Ośrodka Badań nad Turystyką we Florencji w wakacje liczba gości będzie wyższa o 1,5 proc. niż w ubiegłym roku. A miniony sezon był wyjątkowo udany. Włochy najczęściej odwiedzają Niemcy, Francuzi, Holendrzy, Brytyjczycy i Austriacy. Obok nich jedną z najliczniejszych grup wypoczywających we Włoszech stanowią również Polacy.