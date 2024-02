Networking co to jest, na czym polega?

Na początku należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest networking i na czym konkretnie polega. Stosunkowo nowe angielskojęzyczne określenie kryje w sobie zjawisko znane od pokoleń, czyli współpracę, korzystanie ze współzależności. Kojarzone jest głównie ze sferą biznesu.

Networking polega nadzieleniu się umiejętnościami, doświadczeniem, informacjami i udzielaniem pomocy oraz wsparcia. Jest to wspólne osiąganie korzyści.Kształtowanie sieci pozytywnych kontaktów, podtrzymywanie ich i dbanie o nie jest formą rozwoju firmy, wspiera jej funkcjonowanie.

Networking opiera się na otwartości na innych ludzi. Zdecydowanie większą łatwość w wykorzystaniu narzędzi networkingowych mają osoby o wysokich zdolnościach interpersonalnych. Komunikatywność, szerokie znajomości, umiejętność zdobywania kontaktów i budowania relacji z nowymi osobami to podstawy współpracy. Empatia, umiejętność słuchania, jak i wzbudzanie zaufania, pewność siebie i przebojowość bez wątpienia są przydatne w tym obszarze. Bardzo ważny jest także szacunek i wspólne wartości, które są fundamentem współpracy.

Przykłady networkingu

Istnieje wiele przykładów działań networkingowych, wśród których można wymienić:

: korzystanie z platform społecznościowych, komentowanie, zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi, tworzenie kont w serwisach specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych, udzielanie się w grupach tematycznych i na forach, które można znaleźć m.in. na platformie https://www.gowork.pl/, uczestnictwo w konferencjach, seminariach, targach i innych wydarzeniach branżowych,

nawiązywanie znajomości podczas szkoleń, kursów i spotkań biznesowych. Może to być także poznawanie osób prywatnie i rozmowy dotyczące pracy zawodowej, a także wykorzystywanie kontaktów znajomych i rodziny,

rozmowy między ludźmi w jednej firmie, imprezy firmowe.

Na czym polegają spotkania networkingowe?

Spotkania networkingowe służą pozyskiwaniu partnerów biznesowych, zdobywaniu potencjalnych klientów i podtrzymywaniu więzi. To wydarzenia, które odbywają się, by promować ideę współpracy między przedsiębiorcami. Umożliwiają uczestnikom wymianę poglądów, pomysłów, informacji branżowych. Stwarzają szanse do wspinania się po kolejnych stopniach kariery zawodowej, otwierają nowe możliwości. Oparte są na kooperacji. Dzięki nim można poczuć nową energię, dostrzec potencjał rozwoju zarówno własnego, jak i swojej firmy.

Jak budować sieć kontaktów?

Niektóre osoby mają naturalny talent do budowania relacji i rozwijanie kontaktów zawodowych przychodzi im z łatwością. Dla introwertyków networking może być wyzwaniem, ale istnieją strategie, które pomagają oswoić się z działaniami w tej dziedzinie. Nie trzeba działać na wielką skalę, ale stopniowo budować wartościową sieć kontaktów. Eventy i wydarzenia mogą onieśmielać, można jednak wybierać mniejsze, bardziej intymne spotkania. Dużą dogodnością jest możliwość nawiązywania relacji przez internet. Szukając kontaktów warto przeglądać opinie o firmach na GoWork. Pozwoli to poznać relacje pracowników, dawnych i obecnych, co również może w znacznym stopniu rzutować na podjęcie współpracy biznesowej czy zawarcie znajomości towarzyskiej.