Jutro wchodzi w życie największa od lat nowelizacja kodeksu pracy, na nowo regulująca zasady zatrudnienia zdalnego. Wielu pracodawców narzeka na ogrom obowiązków nakładanych przez nowe przepisy. Mnożą się sprzeczne ze sobą opinie prawników w sprawie interpretacji nowych przepisów. Na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy, aby prawidłowo wdrożyć nowe przepisy?

Reklama

Rzeczywiście to największa od lat nowelizacja kodeksu pracy odpowiadająca na zmieniające się trendy na rynku pracy oraz regulująca kwestie kluczowe z punktu widzenia pracodawców i pracowników. Warto zauważyć, że trzyletni okres wykonywania pracy zdalnej na podstawie tzw. specustawy covidowej wykształcił już pewną praktykę w tym zakresie. Teraz należy tę praktykę dostosować do regulacji wprowadzanych na stałe do kodeksu pracy. By to ułatwić, na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej opublikowaliśmy najważniejsze informacje na ten temat, praktyczne wskazówki, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Nowe regulacje to także wyzwanie dla pracowników zatrudnionych zdalnie. Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy będą musieli złożyć oświadczenie o tym, że ich stanowisko pracy w domu spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny, a także pogodzić się z tym, że będą kontrolowani, choćby zdalnie, przez przełożonych, i będą musieli dbać o bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w czasie takiej pracy. Co nowelizacja oznacza dla zdalnych pracowników?

Reklama

Dla pracowników nowelizacja oznacza przede wszystkim znaczne ułatwienie w postaci możliwości wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy – bez konieczności dojazdów. Oczywiście nie oznacza to, że pracownik może zorganizować swoje stanowisko pracy zdalnej bez zachowania jakichkolwiek standardów. Będą musiały zostać zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy, z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Natomiast obowiązek dbania o bezpieczeństwo informacji czy możliwość kontroli ze strony pracodawcy nie powinny być dla pracownika zdalnego niczym nowym. Już teraz na pracowniku przetwarzającym dane osobowe ciąży obowiązek ich poszanowania, choć z pewnością ryzyko dla tych danych jest większe, jeśli są one przetwarzane poza siedzibą pracodawcy. Dlatego pracodawca określi procedury ochrony danych osobowych i w razie potrzeby przeprowadzi instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

CZYTAJ WIĘCEJ W CZWARTKOWYM "DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ">>>