– Potrzeby rekrutacyjne firm w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej są cały czas wysokie. Nawet w czasie doniesień z Zachodu o zwolnieniach lub wstrzymaniu nowych zatrudnień sytuacja w naszej części kontynentu niewiele się zmienia. Pracodawcy(-czynie) wciąż potrzebują wykwalifikowanych specjalistów(-tek) IT, a luka kadrowa powiększa się z każdym rokiem – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

W 2022 roku na No Fluff Jobs opublikowano o 8 proc. więcej ogłoszeń niż rok wcześniej. Trzy główne kategorie związane z programowaniem (Backend, Frontend i Fullstack) stanowią ok. połowę wszystkich ogłoszeń o pracę na rynku IT. Backend to najmocniejsza kategoria – w 2022 roku ogłoszenia z tego obszaru stanowiły 27,7 proc. wszystkich publikacji. Największe wzrosty w liczbie ogłoszeń spośród głównych kategorii IT odnotowano w Supporcie (58 proc. więcej), Big Data (39 proc.) i Business Analysis (17 proc.). Specjaliści szacują lukę branżową na 150 tys. osób.

Niemal wszystkie wynagrodzenia poszły do góry

Mediany oferowanych wynagrodzeń w ogłoszeniach na poziomie senior w 2022 roku oscylowały w przedziale 18-25 tys. złotych netto. To wzrost o 19 proc. w stosunku do 2021 roku zarówno w medianie dolnych, jak i górnych widełek. Mediany oferowanych wynagrodzeń w ogłoszeniach na poziomie mid w 2022 roku oscylowały w przedziale 14-20,2 tys. złotych netto. To wzrost o 17 proc. w stosunku do 2021 roku w medianie dolnych i 12 proc. w medianie górnych widełek.

Mediany oferowanych wynagrodzeń w ogłoszeniach na poziomie junior w 2022 roku oscylowały w przedziale 6-9,5 tys. złotych netto. Mediana dolnych widełek pozostała bez zmian, natomiast w medianie górnych widełek odnotowano wzrost o 8 proc.

Najwyższe zarobki przy umowie B2B w obszarach DevOps, Big Data, AI oraz Security

Najwyższe zarobki przy B2B niezmiennie odnotowano w kategoriach: DevOps (19-26,9 tys. złotych +VAT), Big Data (19,6-26,7 tys. złotych +VAT), AI (17-25,9 tys. złotych +VAT) oraz Security (18-25 tys. złotych +VAT). Najwyższe wzrosty w widełkach przy umowach B2B w ciągu roku odnotowano w kategoriach: Support – 26 proc. w medianie dolnych i w medianie górnych widełek, Project Management – 23 proc. w medianie dolnych widełek, 21 proc. w medianie górnych widełek, Big Data – 22 proc. w medianie dolnych widełek, 21 proc. w medianie górnych widełek oraz Mobile – 18 proc. w medianie dolnych widełek, 20 proc. w medianie górnych widełek.

Najwyższe zarobki przy UoP w obszarach DevOps, Big Data i Product Management

Najwyższe zarobki przy Umowie o pracę odnotowano w kategoriach: DevOps i Big Data (15-21 tys. złotych brutto) oraz Product Management, AI i Security (14-20 tys. złotych brutto). Najwyższe wzrosty w widełkach przy UoP w ciągu roku odnotowano w obszarach: Project Management – 30 proc. w medianie dolnych widełek, 23 proc. w medianie górnych widełek, Big Data – 25 proc. w medianie dolnych widełek, 17 proc. w medianie górnych widełek, Testing/QA – 17 proc. w medianie dolnych widełek, 23 proc. w medianie górnych widełek oraz Fullstack – 20 proc. w medianie dolnych, 17 proc. w medianie górnych widełek.

– Z roku na rok w topie najlepiej opłacanych kategorii są Big Data, DevOps, Security oraz AI. Zwłaszcza w tym ostatnim obszarze możemy zaobserwować ogromny postęp tak w liczbie nowopowstających rozwiązań AI (np. ChatGPT, Lensa), jak i w pojawiających się stanowiskach. To nowy, gorący trend na całym świecie, a specjaliści(-tki) od sztucznej inteligencji, machine learningu i NLP są teraz rozchwytywani(-e) na rynku pracy. To oznacza też, że rosną nie tylko liczba ogłoszeń we wspomnianych kategoriach, lecz przede wszystkim stawki, jakie dziś trzeba zapłacić, by pozyskać topowych(-e) specjalistów(-tki) z tych dziedzin – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

SQL, Java i JavaScript najczęściej poszukiwanymi umiejętnościami

Na liście najpopularniejszych wymagań spotykanych w ogłoszeniach o pracę na pierwszym miejscu w 2022 roku znalazł się SQL, który pojawił się w ponad 18,4 proc. ogłoszeń. Tuż za nim znalazły się Java (17,1 proc.) i JavaScript (16,9 proc.). Czwarte miejsce w tym zestawieniu zajął Python, który z roku na rok zyskuje na popularności (w 2022 to wymaganie pojawiło się w 4 proc. ogłoszeń więcej).

Zarobki specjalistów znających Pythona wzrosły o 13 proc.

W kontekście umów B2B najwyższe wzrosty wynagrodzeń zanotowano przy Pythonie (13 proc. wzrostu w medianie dolnych i aż 24 proc. wzrostu w medianie górnych widełek). Specjalistom(-tkom) IT ze znajomością tego języka oferuje się między 17 tys. a 25 tys. złotych netto (+VAT). Identyczne zarobki oferuje się znającym Javę (tutaj wzrosty w ciągu roku wyniosły 12 proc. w medianie dolnych widełek, 18 proc. w górnych).

– W 2022 roku w większości technologii w przypadku umów B2B zauważalne było, że bardziej wzrosły mediany górnych widełek niż dolnych. To oznacza nie tylko, że stawki wzrosły ogółem, lecz także, że częściej szukano osób o wyższym poziomie doświadczenia oraz pracodawcy(-czynie) byli skłonni płacić coraz większe kwoty za najlepsze talenty. Ten trend jeszcze będzie się nasilał przy zwiększonym zapotrzebowaniu na doświadczone osoby – komentuje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs.

W przypadku pracujących na UoP najwyższe wzrosty zanotowano w ogłoszeniach z SQL. Tutaj zarówno mediany dolnych widełek, jak i górnych urosły o 20 proc. Wciąż na topie w przypadku tej formy współpracy są specjaliści(-tki) Python (14-20 tys. złotych brutto), a zaraz za nimi osoby pracujące z Javą lub Reactem (13-20 tys. złotych brutto).