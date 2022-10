Premier zapewnił podczas uroczystości przyznania samorządom dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, że rząd wsłuchuje się w głos samorządowców.

Ci z was, którzy nie zdołali ze względu na rosnące ceny wykorzystać dotychczasowych środków z wcześniej przyznanych programów, z wcześniej podzielonych programów inwestycyjnych, będą mieli taką szansę; szansę zmiany zakresu swoich działań, przycięcie ich w taki sposób, aby zmieścić się w zakładanym budżecie - mówił szef rządu, zwracając się do samorządowców.

Premier: Wsłuchujemy się w głos samorządowców

Jak stwierdził, "wsłuchujemy się w głos samorządowców i realizujemy program rozwoju stref ekonomicznych właśnie w szczególności dla was, dla mieszkańców Polski gminnej, Polski powiatowej, wszędzie, w każdym jej zakątku, każdym województwie". Z ogromną nadzieją, wiarą, a nawet pewnością - z mojej strony pewnością - że te inwestycje przyczynią się do budowy prawdziwej twierdzy. Twierdzy obrony miejsc pracy, coraz to lepszych miejsc pracy. I takiego modelu gospodarczego poprzez, który nie tylko wyjdziemy obronną ręką z tego kryzysu, ale wyjdziemy z niego zwycięsko - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Według szefa rządu, "to Polska będzie miejscem tworzenia nowych, coraz lepiej płatnych miejsc pracy". Dzięki, nie tylko poprawionej infrastrukturze, ale właśnie wybudowanej od nowa infrastrukturze w myśl idei, że cała Polska ma być jedną, wielką specjalną strefą ekonomiczną - zaznaczył premier.

Autorzy: Edyta Roś, Rafał Białkowski