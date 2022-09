Dlaczego tak łatwo paść łupem oszusta?

Może się wydawać, że świadomy użytkownik internetu doskonale wie, na jakie kwestie zwracać uwagę przy czytaniu ogłoszeń o pracę. Jednak rutyna i pewne czynniki wpływają na to, że ignorujemy niezauważalne na pierwszy rzut oka informacje. Wpływ na to ma przede wszystkim chęć wysłania jak największej liczby CV w krótkim czasie. Wiele nieudanych prób znalezienia pracy powoduje, że mniejszą wagę przywiązujemy do jakości ogłoszeń. Nie sprawdzamy dokładnie informacji o pracodawcy ani nie weryfikujemy tego, co znajduje się w ofercie. Zmniejsza się nasza ostrożność i zbyt chętnie dzielimy się wrażliwymi informacjami o sobie. To otwiera furtkę do tego, aby oszust poczuł się pewnie i zaproponował bardzo atrakcyjne warunki pracy, wymagając w zamian skanu dowodu osobistego lub podejrzanej płatności na konto.

Na co zwrócić uwagę przy bezpiecznym przeglądaniu ofert o pracę w Białymstoku?

Jak bezpiecznie przeglądać ogłoszenia o pracę w Białymstoku? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Należy przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem, ponieważ metody działania oszustów mogą się nieustannie zmieniać. Na początek należy uważnie wczytać się w treść danego ogłoszenia. Jeśli oferta pracy znajduje się w papierowym wydaniu gazety to zazwyczaj można spodziewać się bardzo skróconej informacji. Znajdziemy tam numer telefonu oraz krótki opis stanowiska. Wynika to z prostej przyczyny – koszt emisji zależy w głównej mierze od ilości słów. Jeśli natomiast poszukujemy pracy w internecie to większość ofert posiada rozbudowaną treść. Tutaj zazwyczaj nie ma dużych ograniczeń związanych z ilością znaków w ogłoszeniu. Dlatego w internetowych ofertach należy zwrócić uwagę przede wszystkim na szczegółowość pod każdym względem. Nie tylko odnośnie konkretnego stanowiska, ale również profilu działalności firmy.

Kolejną kwestią jest sam portal, na którym znajduje się dane ogłoszenie. Większość stron internetowych nie dokonuje dokładnej weryfikacji tego, czy osoba zamieszczająca ogłoszenie reprezentuje firmę. Na takich portalach może ogłaszać się każdy. Co oczywiście nie wpływa wprost na liczbę oszustów, ale otwiera im możliwości do tego, aby spróbować w łatwy sposób zdobyć zainteresowanie u osób poszukujących pracy. Jeżeli zależy nam na dokładnie zweryfikowanych ofertach, to w internecie znajdziemy serwisy, które specjalizują się w tym, aby dostarczać tylko i wyłączne wysokiej jakości ogłoszenia. Takim portalem jest np. GoWork, w którym można znaleźć również opinie o pracodawcach. Co jeszcze bardziej wpływa na wiarygodność konkretnych ofert.

W treści każdego ogłoszenia o pracę powinniśmy znaleźć bardzo skonkretyzowane informacje dotyczące wymagań na dane stanowisko. Są one niezbędne, aby zarówno oszczędzić czas pracodawcy, jak i kandydatów, którzy nie pasują profilem umiejętności na wybraną posadę. Proces rekrutacyjny będzie przebiegał sprawniej, jeśli rekruter otrzyma tylko i wyłącznie CV od osób spełniających określone kryteria. Dotyczy to zwłaszcza ofert o pracę, w których pracodawca zamieścił potencjalne zarobki.

Należy szczególnie uważać na ogłoszenia, w których wysokość płac nie jest adekwatna do poziomu doświadczenia, zakresu obowiązków i wymaganych umiejętności. Łatwo to zweryfikować poprzez porównanie danej oferty z innymi, podobnymi. Pod uwagę należy oczywiście wziąć dane miasto, w tym przypadku Białystok. Jeśli nie znajdziemy podobnych ogłoszeń w tym obszarze, to można szukać porównania z innymi miastami. Praktycznie każdy pracodawca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, w jakich widełkach zarobkowych może znaleźć kandydatów na wybrane stanowisko i zazwyczaj nie oferuje sum dużo większych niż konkurencja.

Przeglądając ogłoszenia, należy dokładnie zweryfikować dane kontaktowe. Obecnie najprostszym sposobem kontaktu jest poczta elektroniczna, za pośrednictwem której można dopytać o szczegóły oferty i ewentualnie złożyć CV. Warto w tym przypadku upewnić się, że skrzynka firmowa nie znajduje się na jednej z darmowych serwisów internetowych. Przedsiębiorstwo, które przywiązuje wagę do swojego wizerunku w internecie, powinno dysponować własną, unikatową domeną wraz ze stroną internetową, gdzie znajdują się wszystkie istotne informacje. Dane kontaktowe powinny być łatwe w weryfikacji. Warto więc poświęcić nieco dłuższą chwilę, aby sprawdzić między innymi to, czy dana firma realnie istnieje i czy ma swój oddział po konkretnym adresem. Zanim wyślemy CV, warto także dowiedzieć się jak najwięcej o danej firmie. Między innymi o jej celach biznesowych, wielkości oraz sytuacji finansowej. Powinno nam zależeć nie tylko na wysokości pensji, ale również na warunkach pracy w określonym miejscu.