Zdaniem Nauczyciela Roku 2021, do szkół przychodzą jedynie „młodzi szaleńcy, którzy kochają tę robotę i chcieliby uczyć”. - Jestem nauczycielem dyplomowanym. Nie mam pełnego etatu i zarabiam 3 tys. z hakiem. Jakie to są pieniądze… – opowiada gość Beaty Lubeckiej.

Reklama

Martynowicz zaznacza, że jeśli nic się nie zmieni, to nauczyciele będą masowo rezygnować z pracy. - Jest grupa na Facebooku dla nauczycieli, którzy zmienili pracę i ona się bardzo rozrasta – mówi Nauczyciel Roku 2021.

Dopytywany o podwyżki na poziomie 4,4 proc., Gość Radia ZET ocenia, że są one „poniżające”. - Nauczyciele odchodzą również, bo słyszą lekceważące wypowiedzi, kłamstwa z ust najważniejszych osób w państwie – mówi Dariusz Martynowicz. - W kontekście tego, co dzieje się w edukacji coraz więcej nauczycieli już odchodzi z polskich szkół. I to się zmieni na niekorzyść. Patrząc na nastroje wśród nauczycieli – komentuje.