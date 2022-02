Według "the Times of Israel", nie są znane dokładne przyczyny tragicznego wypadku, ale wiele wskazuje, że doprowadziło do niego zawalenie się mechanicznej platformy, na której mężczyźni pracowali.

7 wypadków śmiertelnych na budowie od początku roku

W ciągu ostatnich lat - zauważył z kolei dziennik "Haarec" - był to trzeci tego typu tragiczny wypadek na placu budowy, w którym uszkodzeniu uległo rusztowanie, doprowadzając do śmierci pracowników. W żadnej ze spraw nie wszczęto postępowania karnego. Od początku 2022 r. podczas prac budowlanych zginęło w Izraelu siedem osób.

Hadas Tagri z Grupy Przeciwko Wypadkom Budowlanym i Przemysłowym powiedział w rozmowie z Haarec, że rząd musi podjąć działania i wprowadzić przepisy, które zapewnią bezpieczeństwo pracowników. Od wielu miesięcy ostrzegamy minister gospodarki Ornę Barbiwaj i jej zastępcę Jaira Golana o wątpliwie przestrzeganych zasadach bezpieczeństwa pracowników na placach budowy i wskazujemy szereg czynności, które władze powinny podjąć, by to zmienić - wyjaśnił.