Pracownicy amerykańskiego T-Mobile, którzy są zostali zaszczepieni częściowo (jedną dawką) do 21 lutego, zostaną odesłani na bezpłatne urlopy do czasu przyjęcia drugiej dawki szczepienia na Covid-19 - piszą "Wirtualne Media". Ci, którzy nie przyjmą szczepienia do 2 kwietnia, będą zwalniani.

Sytuacja obejmuje pracowników biurowych T-Mobile i obsługi klienta w placówkach. Przewidziano wyjątki "dla pewnych ról, lokalizacji i prawnie nakazanych zakwaterowań i zwolnień".

Rozumiemy, że dla niektórych pracowników jest to głęboko osobista decyzja, ale wierzymy, że podjęcie tego kroku [zaszczepienia - przyp.] pozwoli nam na jak najlepszą ochronę całej społeczności T-Mobile - przekazała firma w oświadczeniu.

T-Mobile to kolejna duża korporacja w USA, która postanawia zwalniać nieszczepionych pracowników. W połowie stycznia zwolnienia nieszczepionych ruszyły w Nike.