- Jeśli jesteś przedsiębiorcą, przywódcą organizacji pozarządowej, władz lokalnych lub stanowych, który czekał z wprowadzaniem wymogów szczepień na pełną aprobatę FDA, wzywam cię, byś to teraz zrobił - powiedział Biden podczas wystąpienia w Białym Domu po wydaniu przez Agencję pełnej zgody na użytek i marketing szczepionki Pfizer-BioNTech.

"Zróbcie to, co ja sam już zrobiłem"

Prezydent wezwał przywódców, by "zrobili to, co on sam zrobił", wprowadzając obowiązek szczepienia dla wszystkich pracowników federalnych oraz żołnierzy. Jak dodał, wymogi szczepień nie są niczym nowym i obowiązują od dekad w wielu szkołach i miejscach pracy.

Prezydent zwrócił się też do ludzi, którzy dotąd się nie szczepili ze względu na dopuszczenie szczepionki do użytku w trybie warunkowym. - Jeśli jesteś jednym z milionów Amerykanów, którzy czekali na pełną zgodę (FDA), to ten czas w końcu nadszedł. Proszę cię, zaszczep się, zrób to dzisiaj - mówił Biden.

"Znacznie rzadsze przypadki"

Prezydent przyznał, że choć zdarzają się przypadki infekcji koronawirusem wśród zaszczepionych, to są one "znacznie rzadsze" niż wśród pozostałych i mają "znacznie mniej dotkliwe" skutki.

- Niemal wszyscy, którzy teraz umierają, to niezaszczepieni. Ryzyko poważnej choroby jest wśród zaszczepionych bardzo, bardzo niskie - mówił Biden.

Przytoczył też badania Uniwersytetu Yale, które sugerowały, że stosunkowo szybka akcja szczepień w USA zapobiegła ok. 100 tysiącom zgonów i 400 tys. przypadków hospitalizacji.

Biden wyraził zadowolenie z faktu, że tempo szczepień w USA wzrosło w ostatnim czasie - w ciągu ostatniego tygodnia zaszczepiło się 6 mln osób, co jest najlepszym wynikiem od ponad półtora miesiąca.