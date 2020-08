"Opozycja dała się wmanewrować Kaczyńskiemu jak dzieci. Przecież wiadomo, że on wciągnął ich w to bagno celowo. W opozycji mają największy kryzys wizerunkowy od założenia świata. On się wcale przez Senat nie zmniejszy" - mówił Szymon Hołownia w programie "Graffiti", komentując sprawę podwyżek dla parlamentarzystów.

Prowadzący program Piotr Witwicki w programie przekazał Hołowni "złą wiadomość". Nie został pan prezydentem i nie dostanie pan podwyżki - powiedział prowadzący "Graffiti". Reklama Moje cierpienie nie zna granic. Gdybym był dzisiaj w Sejmie to głosowałbym przeciwko tej idiotycznej ustawie. Tak na kolanie przygotowanej, w takim momencie, gdy PKB Polski spada o 8 p.p. - odpowiadał lider ruchu Polska 2050. Jeżeli już podwyższać pensje najwyższych urzędników państwowych, to według wskaźnika podwyżek, które miały miejsce w administracji publicznej w pięciu ostatnich latach. Czyli zatrzymać się na 20 proc. podwyżki, a nie sadzić od razu 60, czy 100 proc. - dodał Hołownia.