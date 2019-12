Zmniejszysz ryzyko chorób wśród pracowników

Zakup oczyszczacza powietrza to tak naprawdę inwestycja w to, co najważniejsze - w zdrowie swoje i pracowników. W powietrzu znajduje się znacznie więcej zagrożeń niż myślisz, zwłaszcza teraz, zimą!

Groźny smog

Pyły zawieszone, potocznie zwane smogiem, to problem całoroczny, zwłaszcza w dużych miastach. Nasila się jednak szczególnie zimą, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy.



Wydobywające się z kominów toksyczne substancje nie ulatniają się, lecz pozostają w powietrzu. Ich regularne wdychanie wywołuje problemy zdrowotne - od większej podatności na różnorodne infekcje, po ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych, a nawet nowotworów.



Dlatego powietrze w biurze, w którym pracownik spędza niemalże cały dzień, powinno być pozbawione pyłów zawieszonych - a do tego potrzebny jest dobrej jakości oczyszczacz powietrza.

Wirusy i bakterie

Kiedy zaczyna się zima, wszyscy chorują - na pewno zauważasz to także w swoim biurze. Winne temu faktowi są unoszące się w powietrzu wirusy i bakterie. Tak naprawdę wystarczy, że jedna osoba się rozchoruje. Jeżeli nie zauważy tego od razu i nie zostanie w domu, przyniesie do firmy bakterie lub wirusy - a wtedy o biurową epidemię już nie trudno!



Nowoczesne oczyszczacze powietrza radzą sobie także z usuwaniem wirusów i bakterii, groźnych dla zdrowia człowieka. Szczególnie skuteczne są urządzenia pracujące w technologii Plasmacluster - polega ona na zrównoważonej jonizacji, czyli wytwarzaniu jonów dodatnich i ujemnych. Łączą się one z cząsteczkami wody w klastry jonowe, które niszczą strukturę białkową napotkanych w powietrzu szkodliwych substancji - w tym właśnie wirusów i bakterii.

Pleśń i grzyby

Częstym zimowym firmowym problemem jest to, co latem wydaje się zbawieniem - klimatyzacja. O ile jej przewody nie są naprawdę dokładnie czyszczone (co wbrew pozorom rzadko się zdarza), staja się one siedliskiem dla pleśni i grzybów. Te zaś wypuszczają zarodniki, które unoszą się w powietrzu.



Wdychane przez pracowników mogą powodować nie tylko częstsze infekcje, ale też poważniejsze dolegliwości jak alergie.



Również w przypadku pleśni rozwiązaniem jest oczyszczacz z technologią Plasmacluster - klastry jonowe zneutralizują napotkane w powietrzu zarodniki grzybów pleśniowych. Co równie ważne, powstałe w trakcie jonizacji jony są żywotne i trwałe, dzięki czemu dotrą do wszelkich zakamarków biura.

Podwyższysz wydajność pracy

Nie raz i nie dwa pracownicy narzekali na ból głowy, senność, złe samopoczucie? I za to może być odpowiedzialne powietrze - a dokładniej nadmiar jonów dodatnich. Powstają one z powodu wiszących w powietrzu zanieczyszczeń, a w przypadku biura są także efektem działania licznych urządzeń elektrycznych. Im jest ich więcej - tym większa elektryczność statyczna powietrza.



Aby zmniejszyć wpływ jonów dodatnich, kup oczyszczacz w MediaExpert, działający w technologii Plasmacluster. W czasie jonizacji wytwarzane są zarówno jony dodatnie, jak i ujemne, dzięki czemu powietrze jest doprowadzane do takiego stanu ładunków elektrycznych jak w naturalnym środowisku. W ten sposób poprawisz samopoczucie pracowników, a tym samym ich wydajność!

Zadbasz o właściwe nawilżenie powietrza

Zimowe powietrze naturalnie jest bardzo suche - jednak w firmach, w których działa klimatyzacja, problem jeszcze się pogłębia. W ten sposób osoby przebywające na co dzień w biurze mogą zacząć odczuwać słabą kondycję włosów i skóry. Do tego dochodzą wysuszone spojówki oraz problemy z górnymi drogami oddechowymi.



Większość nowoczesnych oczyszczaczy powietrza posiada funkcję nawilżania. Dzięki temu zmniejsza się negatywny wpływ suchego powietrza na zdrowie człowieka.





Oczyszczacze Sharp z serii Ultimate Air posiadają 5 lat gwarancji, ale nie tylko dlatego są najlepszym wyborem. Dokładnie pochłaniają unoszące się zanieczyszczenia, a dodatkowo nawilżają powietrze. Co więcej, dzięki technologii Plasmacluster, zwalczają inne szkodliwe substancje - wirusy, bakterie, zarodniki grzybów pleśniowych, alergeny.