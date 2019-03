Kazimierz Kuberski wspólnie z wiceministrem MRPiPS Marcinem Zielenieckim udają się w piątek do Wielkiej Brytanii, by spotkać się z tamtejszą Polonią, m.in. w Birmingham i w Londynie. Wizyta potrwa do soboty.

- Zdajemy sobie sprawę, że wśród Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii panuje obecnie ogromna niepewność co do ich dalszych losów i ewentualnych perspektyw powrotu do kraju. Chcemy odpowiedzieć na szereg pytań i wątpliwości związanych z brexitem oraz uspokoić Polaków, że ich sytuacja się nie pogorszy – powiedział w rozmowie z PAP wiceszef MRPiPS.

Zwrócił uwagę, że znacząco wzrasta ryzyko bezumownego opuszczenia UE przez Wielką Brytanię w związku z przedłużającą się niepewnością, czy parlament brytyjski przyjmie umowę regulującą obustronne warunki brexitu. Kraj ten powinien opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 30 marca.

Kuberski podkreślił, że brexit będzie miał duży wpływ na sytuację Polaków mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii, a także na obywateli Wielkiej Brytanii przebywających w Polsce.

- Sytuacja ta rodzi wiele komplikacji dla naszych rodaków, których w Wielkiej Brytanii jest około miliona. Część z nich pewnie wróci do Polski, ale część będzie dalej chciała tam pracować, uczyć się, wychowywać dzieci. Dlatego nie chcemy doprowadzić do sytuacji, by pogorszył się status Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii – powiedział Kuberski.

Poinformował, że w tym celu polski rząd przygotowuje przepisy krajowe, które pozwolą na utrzymanie dużej części uprawnień zarówno obywateli polskich mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy zamierzają powrócić do Polski, jak i dla obywateli brytyjskich mieszkających w naszym kraju. Dodał, że koordynatorem tych prac jest MSWiA.

W zakresie kompetencji MRPiPS zmiany w uregulowaniach na poziomie krajowym dotyczą m.in. dostępu do rynku pracy, dostępu do świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, pracowników delegowanych, kwestii z zakresu polityki rodzinnej czy pomocy społecznej.

- Nasze rozwiązania dotyczą umożliwienia dalszego sumowania okresów ubezpieczenia przebytych w Wielkiej Brytanii, do dnia 29 marca 2019 r., na potrzeby przyznawania prawa do polskich świadczeń – emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych czy zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz transferu świadczeń do miejsca zamieszkania w jednym z państw Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii – wskazał wiceminister.

Zgodnie z opracowywanymi przepisami osoby pracujące w Anglii do dnia brexitu będą mogły nabyć zasiłek dla bezrobotnych w Polsce na zasadach takich jak w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z kolei osoby pracujące w dniu brexitu i dalej również będą mogły nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych po powrocie do Polski, o ile zarejestrują się w powiatowym urzędzie pracy do 30 marca 2020 r. Organem właściwym do przyznawania tych zasiłków będzie starosta.

Wiceszef MRPiPS zaznaczył, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE oznacza również zmianę sytuacji Brytyjczyków w Polsce. Wyjaśnił, że ci, którzy przebywali w Polsce legalnie 29 marca 2019 r., mogą w dalszym ciągu przebywać w Polsce do 31 grudnia 2020 r.

- Jednak jeśli po 31 grudnia 2020 r. będą chcieli nadal przebywać w Polsce, powinni najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. wystąpić do wojewody o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały. Jeśli złożą poprawny wniosek, w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały mogą także legalnie pracować na terytorium Polski. Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy Anglicy mogą wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę w okresie kolejnych 3 lat – wyjaśnił.

Jak dodał Brytyjczycy, którzy w dniu brexitu mieli status osoby bezrobotnej lub pobierali zasiłek dla bezrobotnych, będą mogli korzystać ze statusu i zasiłku do czasu wygaśnięcia tych uprawnień, nie dłużej niż do 31 marca 2020 r.

- Projekt ustawy jest w ostatniej fazie uzgodnienia i będzie w najbliższym czasie przyjęty przez Radę Ministrów – zapowiedział Kuberski. Dodał, że wejście w życie proponowanych rozwiązań planowane jest na 30 marca 2019 r., kiedy to może nastąpić bezumowne wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE.