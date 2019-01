GUS zapytał 300 tys. osób o to, jak fakt pobierania świadczenia na dzieci wpłynął na ich życie zawodowe. 76 tys. przyznało, że dzięki temu zaczęło pracę, a kolejne 75 tys. rozpoczęło jej poszukiwania. Z kolei tylko 33 tys. korzystających z dodatkowych pieniędzy zrezygnowało z zatrudnienia, a 34 tys. przestało go szukać.

To wręcz sensacyjne wyniki. Przede wszystkim dlatego, że są sprzeczne ze wszystkimi publikowanymi do tej pory analizami, w których wskazywano na negatywny wpływ programu na sytuację na rynku pracy. Wielu ekspertów mówiło wprost: świadczenie zniechęca do podejmowania zatrudnienia, dezaktywizuje przede

wszystkim kobiety.

GUS zadał Polakom pytanie o wpływ 500+ na ich życie zawodowe przy okazji cyklicznego badania aktywności ekonomicznej BAEL. - Chcieliśmy sprawdzić, jak to wygląda w oczach samych zainteresowanych. To ich subiektywna ocena – tłumaczy Marcin Szczepaniak z departamentu rynku pracy w urzędzie.

Opublikowane dane budzą wątpliwości Igi Magdy z Instytutu Badań Strukturalnych i SGH, która analizowała wpływ świadczenia wychowawczego na dezaktywizację zawodową. - Dlaczego fakt, że ktoś otrzymuje 500 czy 1000 zł, miałby skłonić go do szukania pracy? Gdyby nie dostał tych pieniędzy, to nie rozglądałby się za zajęciem? Przecież to nielogiczne - komentuje. Resort pracy argumentuje, że dodatkowe pieniądze mogły np. ułatwić organizację opieki nad dziećmi, która bywa kosztowna i zniechęca do podejmowania zatrudnienia. Szczególnie w pierwszych latach po narodzinach potomka.

Cień dezaktywizacji wisi nad 500+ niezasłużenie. Choć od jakiegoś czasu było wiadomo, że program miał wpływ na życie zawodowe ok. 300 tys. osób, to nikomu nie przyszło do głowy, że sporą część tej grupy pieniądze zachęciły do podjęcia zatrudnienia. To jest przełom w ocenie - uważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.