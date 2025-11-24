Kodeks Pracy umożliwia wolne w Sylwestra

W 2026 roku 31 grudnia, czyli Sylwester, może stać się dniem wolnym. Ten dzień oficjalnie nie figuruje w kalendarzu świąt ustawowo wolnych. Jednak kluczowy jest inny termin: 26 grudnia 2026 r. (Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia). Święto to wypada w sobotę. Jak wskazuje Portal Samorządowy, zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownicy zyskują dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę. Możesz wykorzystać ten dodatkowy dzień wolny właśnie w Sylwestra. Nie tracisz przy tym urlopu wypoczynkowego.

Zasady odbioru dnia wolnego za święto

Pracodawca ustala zasady odbioru tego dnia. Masz czas na wykorzystanie go do końca okresu rozliczeniowego. Pracodawca może udzielić go zarówno przed, jak i po święcie wypadającym w sobotę. Pracodawca może odgórnie wyznaczyć datę (na przykład nakazać wolne właśnie w Sylwestra). Często pracownicy sami wybierają dzień wykorzystania wolnego.

Kalendarz Dni wolnych w 2026 roku

W 2026 roku pracownikom przysługuje 14 ustawowo wolnych dni od pracy:

1 stycznia , czwartek (Nowy Rok)

, czwartek (Nowy Rok) 6 stycznia , wtorek (Święto Trzech Króli)

, wtorek (Święto Trzech Króli) 5 kwietnia , niedziela (pierwszy dzień Wielkiej Nocy)

, niedziela (pierwszy dzień Wielkiej Nocy) 6 kwietnia , poniedziałek (drugi dzień Wielkiej Nocy)

, poniedziałek (drugi dzień Wielkiej Nocy) 1 maja , piątek (Święto Pracy)

, piątek (Święto Pracy) 3 maja , niedziela (Święto Narodowe Trzeciego Maja)

, niedziela (Święto Narodowe Trzeciego Maja) 24 maja , niedziela (pierwszy dzień Zielonych Świątek)

, niedziela (pierwszy dzień Zielonych Świątek) 4 czerwca , czwartek (Boże Ciało)

, czwartek (Boże Ciało) 15 sierpnia , sobota (Wniebowzięcie NMP)

, sobota (Wniebowzięcie NMP) 1 listopada , niedziela (Wszystkich Świętych)

, niedziela (Wszystkich Świętych) 11 listopada , środa (Narodowe Święto Niepodległości)

, środa (Narodowe Święto Niepodległości) 24 grudnia , czwartek (Wigilia Bożego Narodzenia)

, czwartek (Wigilia Bożego Narodzenia) 25 grudnia , piątek (pierwszy dzień Bożego Narodzenia)

, piątek (pierwszy dzień Bożego Narodzenia) 26 grudnia, sobota (drugi dzień Bożego Narodzenia)

Ważne Uwaga: 26 grudnia wypada w sobotę. Ten dzień generuje dodatkowe wolne do odebrania.

Długie weekendy w 2026 roku

Odpowiednio planując urlop w 2026 roku, zapewnisz sobie co najmniej trzy czterodniowe weekendy: w styczniu, czerwcu i w listopadzie. Grudzień zapowiada długi odpoczynek. Niestety, majówka będzie krótka.