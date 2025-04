Podatek od wygranej. Kiedy musisz się rozliczyć i w jaki sposób?

Podatek od wygranej jest pobierany przez urząd skarbowy od przeszło trzech dekad. Został wprowadzony w 1991 roku na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z precyzyjnym zapisem zawartym w artykule 30 ustęp 1 punkt 2 tej ustawy, opodatkowaniu podlegają przychody pochodzące z wygranych uzyskanych w konkursach, grach losowych, zakładach wzajemnych oraz nagrody przyznawane w ramach sprzedaży premiowej.

Skarbówka pobiera podatek od wygranych jako zryczałtowany podatek dochodowy, który wynosi 10 proc. wartości nagrody pieniężnej. Osoba wygrywająca nie jest zobowiązana do załatwiania jakichkolwiek formalności związanych z tym podatkiem. W rzeczywistości to podmiot wypłacający nagrodę ma obowiązek odprowadzić należną kwotę podatku do urzędu skarbowego. Oznacza to, że rozliczenie podatku leży po stronie organizatora. Przykładowo, jeśli wygrana wynosi 1 milion złotych, organizator wypłaci zwycięzcy 900 tysięcy złotych, a pozostałe 100 tysięcy złotych zostanie przekazane fiskusowi.

Zasady opodatkowania wygranych

Zasady opodatkowania wygranych rzeczowych różnią się od tych dotyczących nagród pieniężnych. W przypadku nagrody w formie rzeczowej również należy uiścić podatek na rzecz urzędu skarbowego. Przed przekazaniem wygranej, równowartość 10 proc. jej wartości wyrażonej w pieniądzu musi zostać odprowadzona do fiskusa. Zazwyczaj obowiązek ten spoczywa na organizatorze konkursu. Podawanie wartości pieniężnej nagród rzeczowych w regulaminach konkursów nie jest przypadkowe – ułatwia to wyliczenie należnego urzędowi skarbowemu podatku. W praktyce jednak często zdarza się, że organizatorzy loterii dokładają do nagrody rzeczowej kwotę pieniężną wystarczającą na pokrycie podatku. Dodatkowo, to organizator jest odpowiedzialny za wypełnienie i złożenie formularza PIT-8AR.

W jakich sytuacjach nie trzeba płacić podatku od wygranej?

Skarbówka nie zawsze pobiera podatek od wygranych. To, czy podatek zostanie naliczony, zależy od rodzaju gry lub konkursu oraz od wartości nagrody. Oto sytuacje, w których nie trzeba płacić podatku od wygranej: