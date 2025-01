Do kiedy należy rozliczyć PIT za 2024 rok?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy 2024 przypada na dzień 30 kwietnia 2025 roku, który w tym roku wypada w środę, bezpośrednio poprzedzającą majowe dni wolne. Należy podkreślić, że zeznania podatkowe za dany rok podatkowy mogą być składane wyłącznie w okresie od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że w przypadku roku podatkowego 2024, najwcześniejszy termin złożenia zeznania to 15 lutego 2025 roku.

Kto może liczyć na zwrot podatku za 13. i 14. emeryturę?

Emeryci, których miesięczne świadczenie emerytalne w ubiegłym roku nie przekroczyło średnio 2350 złotych brutto, mają prawo do zwrotu podatku. To oznacza, że osoby pobierające 13. i 14. emeryturę mogą odzyskać część zapłaconego wcześniej podatku. Według szacunków "Faktu", kwota zwrotu może się wahać od 68 do nawet 380 złotych.

Osoby starsze pobierające niższe emerytury mogą liczyć na dodatkowe środki finansowe przekazane przez urząd skarbowy. Jak wynika z obliczeń przeprowadzonych przez "Fakt", wysokość zwrotu zależy od wysokości świadczenia emerytalnego. Przykładowo, emeryt otrzymujący 1500 złotych brutto może liczyć na około 188 złotych zwrotu, natomiast osoba pobierająca 2000 złotych brutto otrzyma około 308 złotych.

Zwrot podatku na umowie zlecenie

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, które w poprzednim roku podatkowym nie skorzystały z kwoty wolnej od podatku i nie złożyły deklaracji PIT-2, mogą liczyć na zwrot podatku w bieżącym rozliczeniu. W przypadku zarobków miesięcznych wynoszących co najmniej 4000 zł brutto, maksymalny możliwy zwrot może sięgnąć nawet 3600 zł, co oznacza 300 zł za każdy przepracowany miesiąc. Dla niższych wynagrodzeń zwrot będzie odpowiednio niższy. Przykładowo, przy zarobkach brutto w wysokości 1000 zł miesięcznie, można oczekiwać zwrotu około 1022 zł. Osoby korzystające z ulg podatkowych, rozliczające się wspólnie z małżonkiem oraz dokonujące darowizn również mogą ubiegać się o zwrot podatku.

Kiedy można spodziewać się zwrotu podatku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organy podatkowe zobowiązane są dokonać zwrotu nadpłaconego podatku w terminie 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej. W przypadku zeznań składanych tradycyjnie, na papierze, termin ten wydłuża się do trzech miesięcy. Warto podkreślić, że w praktyce zwroty niewielkich kwot, do 5 tys. zł, mogą być realizowane znacznie szybciej, nawet w ciągu kilku dni roboczych. Jednak, podatnicy, którzy opóźnią złożenie zeznania do ostatniego dnia kwietnia, mogą oczekiwać na zwrot nawet do końca lipca.